сегодня, 11:55
У гимназии №64 — коммунальный водопад
Порыв собираются устранить сегодня.
Причина образования водопада — утечка из сетей возле дома №30 на улице Мичурина.
— Работы по ее устранению планируется выполнить сегодня. Информация о проведении ремонтных работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и подвозе воды была заранее доведена до жителей с помощью официальных ресурсов РВК-Липецк и региональных СМИ, — сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк».
