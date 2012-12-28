Все новости
Общество
585
сегодня, 11:55
7

У гимназии №64 — коммунальный водопад

Порыв собираются устранить сегодня.

Уже несколько дней во дворе гимназии №64 — коммунальный водопад. Вода спускается вниз от хоккейной коробки по двору гимназии и дальше бежит через футбольное поле по улице Мичурина. Так гимназия встретила 1 сентября. Сегодня уже 4-е — но ситуация не меняется.

Причина образования водопада — утечка из сетей возле дома №30 на улице Мичурина.

— Работы по ее устранению планируется выполнить сегодня. Информация о проведении ремонтных работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и подвозе воды была заранее доведена до жителей с помощью официальных ресурсов РВК-Липецк и региональных СМИ, — сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк».
ЖКХ
утечка
Комментарии (7)

Елена
6 минут назад
а когда же на Пролетарской обнаружат утечку и замуруют яму
13 минут назад
Очередной родничок.
Алексей
20 минут назад
Нельзя устранять ведь Липецк это город фонтанов и туристов будет из-за этого меньше приезжать.
Внушаемый
53 минуты назад
Был бы мороз -был бы каток !
16 район
сегодня, 12:06
Если честно уже месяц течёт и нет не кому дело
Скунс
сегодня, 12:02
Красивая инсталляция.
Индустриальная
сегодня, 12:00
Зачем сегодня? Мы полгода терпели!
