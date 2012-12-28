У гимназии №64 — коммунальный водопад

Порыв собираются устранить сегодня.

Уже несколько дней во дворе гимназии №64 — коммунальный водопад. Вода спускается вниз от хоккейной коробки по двору гимназии и дальше бежит через футбольное поле по улице Мичурина. Так гимназия встретила 1 сентября. Сегодня уже 4-е — но ситуация не меняется.Причина образования водопада — утечка из сетей возле дома №30 на улице Мичурина.— Работы по ее устранению планируется выполнить сегодня. Информация о проведении ремонтных работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и подвозе воды была заранее доведена до жителей с помощью официальных ресурсов РВК-Липецк и региональных СМИ, — сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк».