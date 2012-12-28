Липецкая вечЁрка: гибель кикбоксера, коммунальный потоп и липчанин отсудил деньги за обучение
«Крайслер» вылетел на встречную полосу улицы Московской после столкновения с «Митсубиси Паджеро»
сегодня, 15:48
В Становлянском округе похоронили погибшего на СВО местного жителя
Михаилу Несову было 35 лет.
«Михаил Владимирович Несов из села Телегино погиб 18 апреля этого года, выполняя поставленные перед ним задачи в ходе проведения специальной военной операции. Администрация округа, депутатский корпус, военный комиссариат, становлянцы выражают глубокое соболезнование родным и близким погибшего», — сообщил глава администрации Становлянского округа Дмитрий Семянников.