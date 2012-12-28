В Становлянском округе похоронили погибшего на СВО местного жителя

Михаилу Несову было 35 лет.

11 августа в селе Телегино Становлянского округа похоронили погибшего на СВО 35-летнего Михаила Несова.«Михаил Владимирович Несов из села Телегино погиб 18 апреля этого года, выполняя поставленные перед ним задачи в ходе проведения специальной военной операции. Администрация округа, депутатский корпус, военный комиссариат, становлянцы выражают глубокое соболезнование родным и близким погибшего», — сообщил глава администрации Становлянского округа Дмитрий Семянников.