Липецкая вечЁрка: гибель кикбоксера, коммунальный потоп и липчанин отсудил деньги за обучение
44-летняя липчанка отправила мошенникам 720 000 рублей
А 39-летний липчанин хотел купить стройматериалы через сайт и лишился 207 000 рублей.
39-летний липчанин хотел купить бытовку и перевёл продавцу-мошеннику, c которым общался в мессенджере, 85 000 рублей.
28-летний липчанин с 9 по 10 августа пытался заработать на бирже по покупке-продаже криптовалюты и перевёл мошенникам 61 000 рублей.
39-летний липчанин хотел купить стройматериалы через сайт и лишился 207 000 рублей.
24-летний липчанин 11 августа пообщался с сотрудниками «Госуслуг» и «Центробанка» и под предлогом декларирования средств перевёл мошенникам через банковское приложение 70 000 рублей.
44-летний мужчина 9 августа хотел купить топливный бак для автомобиля «Киа» через сайт объявлений и отправил продавцу-мошеннику 12 000 рублей.
А в Задонске 53-летняя женщина сообщила, что лишилась 3 000 рублей под предлогом получения выигрыша в мессенджере. Деньги мошенникам перевела её 17-летняя дочь.
