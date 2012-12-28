Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Чемпиона мира по кикбоксингу нашли на окраине со смертельными травмами
Спорт
Недалеко от аптеки лежит труп
Происшествия
«Это треш какой-то!»
Общество
В Лебедянском районе ищут свидетелей гибели пешехода под колёсами «ВАЗа»
Происшествия
Липчанин разорвал договор на получение IT-профессии и отсудил деньги за обучение
Общество
Липецкая вечЁрка: гибель кикбоксера, коммунальный потоп и липчанин отсудил деньги за обучение
Общество
Частная врезка лопнула на улице 9 Января
Происшествия
В центральной части Липецка и районе Тракторного отключат холодную воду
Общество
«Липецкий триатлон 113»: «железные» результаты и арбузы каждому
Спорт
В Липецке ожидаются гроза, ливень и сильный ветер
Погода в Липецке
Читать все
Липчанин привел жену в больницу и сам чуть не умер от инфаркта
Общество
В центральной части Липецка и районе Тракторного отключат холодную воду
Общество
«ВАЗ» стал металлоломом после столкновения с грузовиком
Происшествия
Сегодня в Липецке: молодёжный день, липчане не желают первоклассникам учителей-мужчин
Общество
Липецкая область заняла 22 место в рейтинге аварийности на дорогах
Общество
44-летняя липчанка отправила мошенникам 720 000 рублей
Происшествия
51-летнего липчанина будут судить за ДТП, в котором серьёзно пострадали двое детей
Происшествия
Липецкая вечЁрка: гибель кикбоксера, коммунальный потоп и липчанин отсудил деньги за обучение
Общество
Комбайн «Нива» сгорел в Лев-Толстовском районе
Происшествия
Умершей у аптеки женщине было 77 лет
Происшествия
Читать все
Происшествия
223
45 минут назад
3

44-летняя липчанка отправила мошенникам 720 000 рублей

А 39-летний липчанин хотел купить стройматериалы через сайт и лишился 207 000 рублей.

11 августа в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 44-летняя липчанка. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, женщине позвонил «сотрудник Центробанка» и под предлогом защиты средств убедил перевести через банкоматы 720 000 рублей.

39-летний липчанин хотел купить бытовку и перевёл продавцу-мошеннику, c которым общался в мессенджере, 85 000 рублей.

28-летний липчанин с 9 по 10 августа пытался заработать на бирже по покупке-продаже криптовалюты и перевёл мошенникам 61 000 рублей.

39-летний липчанин хотел купить стройматериалы через сайт и лишился 207 000 рублей.

24-летний липчанин 11 августа пообщался с сотрудниками «Госуслуг» и «Центробанка» и под предлогом декларирования средств перевёл мошенникам через банковское приложение 70 000 рублей.

44-летний мужчина 9 августа хотел купить топливный бак для автомобиля «Киа» через сайт объявлений и отправил продавцу-мошеннику 12 000 рублей.

А в Задонске 53-летняя женщина сообщила, что лишилась 3 000 рублей под предлогом получения выигрыша в мессенджере. Деньги мошенникам перевела её 17-летняя дочь.
мошенничество
0
1
1
0
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Катерина
41 минуту назад
О, свежие новости )))
Ответить
Катерина
28 минут назад
Давайте вы будете подписываться своим НИКОМ, а не моим. Тем более, что я никогда не радуюсь чужой беде.
Ответить
Элиот
7 минут назад
Давайте вы будете подписываться своим НИКОМ, а не моим. Тем более, что я никогда не радуюсь чужой беде. Разве это беда? Люди счастливо избавились от ненужного.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить