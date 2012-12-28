44-летняя липчанка отправила мошенникам 720 000 рублей

А 39-летний липчанин хотел купить стройматериалы через сайт и лишился 207 000 рублей.

11 августа в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 44-летняя липчанка. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, женщине позвонил «сотрудник Центробанка» и под предлогом защиты средств убедил перевести через банкоматы 720 000 рублей.39-летний липчанин хотел купить бытовку и перевёл продавцу-мошеннику, c которым общался в мессенджере, 85 000 рублей.28-летний липчанин с 9 по 10 августа пытался заработать на бирже по покупке-продаже криптовалюты и перевёл мошенникам 61 000 рублей.39-летний липчанин хотел купить стройматериалы через сайт и лишился 207 000 рублей.24-летний липчанин 11 августа пообщался с сотрудниками «Госуслуг» и «Центробанка» и под предлогом декларирования средств перевёл мошенникам через банковское приложение 70 000 рублей.44-летний мужчина 9 августа хотел купить топливный бак для автомобиля «Киа» через сайт объявлений и отправил продавцу-мошеннику 12 000 рублей.А в Задонске 53-летняя женщина сообщила, что лишилась 3 000 рублей под предлогом получения выигрыша в мессенджере. Деньги мошенникам перевела её 17-летняя дочь.