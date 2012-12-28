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Происшествия
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сегодня, 13:28
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Неуместный смех, пощечина, удар костылем: в семейной ссоре будет разбираться суд
За нападение на сестру жены мужчине грозит до двух лет колонии.
– По данным следствия, в ночь с 9 на 10 мая этого года пьяный житель Долгоруковского района при ссоре с женой сделал замечание ее сестре за неуместный смех, за что та нанесла ему пощечину. В ответ он ударил ее костылем в глаз, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
У сестры жены осталась рана на левой щеке и кровоподтек на нижнем веке, которые были расценены как легкий вред здоровью. Мужчине теперь грозит до двух лет лишения свободы.
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