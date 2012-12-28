Неуместный смех, пощечина, удар костылем: в семейной ссоре будет разбираться суд

За нападение на сестру жены мужчине грозит до двух лет колонии.

В Долгоруковском районе направлено в суд уголовное дело 36-летнего мужчины, обвиняемого в нападении на родственницу с костылем. Его действия квалифицированы следствием как причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия (по пункту «в» части второй статьи 115 УК РФ).– По данным следствия, в ночь с 9 на 10 мая этого года пьяный житель Долгоруковского района при ссоре с женой сделал замечание ее сестре за неуместный смех, за что та нанесла ему пощечину. В ответ он ударил ее костылем в глаз, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.У сестры жены осталась рана на левой щеке и кровоподтек на нижнем веке, которые были расценены как легкий вред здоровью. Мужчине теперь грозит до двух лет лишения свободы.