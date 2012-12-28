Водитель в очередной раз сел за руль пьяным и улетел в кювет

33-летнему воронежцу грозит до трёх лет лишения свободы.

В Усманском районе направлено в суд уголовное дело 33-летнего жителя Воронежа, обвиняемого в управлении автомобилем в состоянии опьянения лицом, уже имеющим за это судимость (по части второй статьи 264.1 УК РФ). До этого мужчина был судим за пьяную езду по части первой статьи 264.1 УК РФ.Но утром 8 марта этого года мужчина снова сел пьяным за руль. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по данным следствия, около 10 утра, управляя автомобилем «Джили», на дороге в селе Завальное Усманского района водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Прибывшие на место ДТП сотрудники ДПС отстранили водителя от дельнейшего управления автомобилем и сопроводили в медицинскую организацию для прохождения освидетельствования, которое подтвердило алкогольное опьянение у мужчины.Теперь воронежцу грозит до трёх лет лишения свободы с лишением прав на срок по шести лет.