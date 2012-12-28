Происшествия
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сегодня, 15:16
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Водитель в очередной раз сел за руль пьяным и улетел в кювет
33-летнему воронежцу грозит до трёх лет лишения свободы.
Но утром 8 марта этого года мужчина снова сел пьяным за руль. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по данным следствия, около 10 утра, управляя автомобилем «Джили», на дороге в селе Завальное Усманского района водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Прибывшие на место ДТП сотрудники ДПС отстранили водителя от дельнейшего управления автомобилем и сопроводили в медицинскую организацию для прохождения освидетельствования, которое подтвердило алкогольное опьянение у мужчины.
Теперь воронежцу грозит до трёх лет лишения свободы с лишением прав на срок по шести лет.
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