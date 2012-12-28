Госавтоинспекция сняла ограничения движения на улице Неделина

Дорожное движение на улице Неделина возле здания Госавтоинспекции восстановлено, но по одной полосе.

В ГАИ сообщили об отмене ограничений дорожного движения, введенные в четверг из-за ликвидации аварии на сетях, на улице Неделина у здания Госавтоинспекции.Движение по улице Неделина в районе комплекса Госавтоинспекции открыто со всех сторон, осуществляется по одной полосе.Накануне закрытие съезда с Петровского моста на улицу Неделина и Карла Маркса из-за коммунальной аварии вызвал огромные пробки на Левом берегу и Перовском мосту.