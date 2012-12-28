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Общество
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сегодня, 07:18
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Госавтоинспекция сняла ограничения движения на улице Неделина
Дорожное движение на улице Неделина возле здания Госавтоинспекции восстановлено, но по одной полосе.
Движение по улице Неделина в районе комплекса Госавтоинспекции открыто со всех сторон, осуществляется по одной полосе.
Накануне закрытие съезда с Петровского моста на улицу Неделина и Карла Маркса из-за коммунальной аварии вызвал огромные пробки на Левом берегу и Перовском мосту.
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