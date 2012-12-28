Липецкая пенсионерка выиграла семейную поездку на Ледовое шоу Ильи Авербуха

Женщина просто зарегистрировала свой чек из магазина.

Пенсионерка из Липецка Светлана Сидорова сходила в магазин за продуктами на неделю и выиграла отпуск — в сентябре она вместе с семьёй отправится в незабываемую поездку Ессентуки на Ледовое шоу Ильи Авербуха. Именно липчанка оказалась самой удачливой среди 50 000 человек из 20 регионов страны: она стала победителем масштабной акции торговой сети «Пятёрочка» «Покупки с добрым сердцем. Призы для всей семьи!», которая проходила с 1 апреля по 19 мая. Лицами этой акции как раз стали фигурист Илья Авербух и актриса Лиза Арзамасова.

Участникам розыгрыша нужно было всего лишь совершить покупку от 500 рублей или оформить доставку в мобильном приложении, а затем зарегистрировать чек на сайте. В период проведения акции среди участников еженедельно разыгрывали сертификаты на доставку товаров в мобильном приложении, на покупку техники и гаждетов, а также подарки с автографами Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой. Но липчанке удалось сорвать джекпот — она выиграла главный приз!

Победительница увлекается садоводством и постоянно участвует в различных акциях и розыгрышах — причём два года назад она уже выигрывала самокат! Розыгрыш поездки на шоу Авербуха привлёк липчанку ещё и тем, что акция была благотворительной: в её рамках один рубль с каждого чека автоматически направлялся на помощь нуждающимся. В результате благотворительный фонд X5 «Выручаем» удвоил собранную сумму, благодаря чему больше миллиона рублей теперь направят на приобретение продуктовых сертификатов и другую помощь для 410 семей из Белгородской, Курской и Ульяновской областей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

«Очень приятно, что даже мои покупки могут помогать другим. Такие инициативы и акции объединяют людей и делают мир чуточку лучшее и добрее. У нас на даче соседи излишками урожая тоже поддерживают тех, кому сложно — добро должно быть общим!», — отмечает Светлана Сидорова.