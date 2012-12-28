Во дворе нашли труп

Полиция начала проверку.

30 июля около пяти часов вечера во дворе одного из домов в деревне Чернышевка Елецкого района было обнаружено тело 70-летней женщины без видимых признаков насильственной смерти. Соседи вызвали полицию.— По факту обнаружения тела женщины проводится проверка. Выясняются причины и обстоятельства смерти, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.