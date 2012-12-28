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Происшествия
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7 минут назад
Во дворе нашли труп
Полиция начала проверку.
— По факту обнаружения тела женщины проводится проверка. Выясняются причины и обстоятельства смерти, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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