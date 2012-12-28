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2423
вчера, 17:45
19

По сценарию липецкого писателя начались съемки фильма про Юрия Хоя

Они пройдут в Москве и Воронеже.

Сегодня в Москве начались съемки фильма «Сектор газа. Путь домой» о музыканте Юрии Хое по книге липецкого писателя Романа Богословского. Книгу «Хой: Опасный путь через туман» он написал в конце 2020 года вместе с дочерью Хоя Ириной Клинских.





После этого липчанину позвонил режиссер Владимир Щегольков (сериалы «Натали и Александр», «Нежность», «Везет», «Научи меня жить», «Ленинград») и предложил написать сценарий фильма. Что тот и сделал в соавторстве с Дмитрием Лемешевым сценаристом сериала «Король и шут».

 — Книга и сценарий не похожи. В сериале покажут последние три дня его жизни, когда Хой возвращается из Москвы домой в Воронеж. Плюс воспоминания. Я взял самые яркие моменты из жизни Хоя, — рассказал GOROD48 Роман Богословский.

Полнометражный фильм планируют снимать в Москве и Воронеже.

Юрий Хой и «Сектор газа» часто бывали в Липецке, как просто с визитами, так и с концертами. Для одного из концертов у них не хватало аппаратуры, техникой с музыкантами поделился Эдуард Беспяткин.

О смерти Юрия Хоя летом 2000 года его жена и дочь узнали, когда находились в Усмани у своих родственников (там живет мама жены музыканта). К ним приехали клавишник Алексей Ушаков и звукооператор Андрей Дельцов.



С гитаристом «золотого состава» Сектора Владимиром Лобановым.

Роман Богословский планирует приехать на съемки фильма в Воронеж.





Презентация книги в Липецке



Презентация книги в Москве

Фото: из личного архива Романа Богословского
Юрий Хой
фильм
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Комментарии (19)

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Как гость
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Сначала новые
Липчанин76
сегодня, 06:15
Господа, прекратите спорить! Музыки для всех хватит, о вкусах не спорят. И Цой, и Хой, и Озборн, и Горшок, и многие другие были и будут для нас кумирами, так как несли в наши души волшебство музыки. Все они были хороши по своему, возможно не для всех, но так люди все разные, этим они отличаются от животных.
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дилетант
сегодня, 05:23
как алкоголизм\наркомания и похабные частушки соотносятся с официальным курсом на традиционные ценности ?
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Нихау
сегодня, 01:35
СГ - неотъемлимая часть того поколения!!!
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Дерсу
сегодня, 00:14
Мама, мы все тяжело больны, мама, я знаю, мы все сошли с ума…
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Гость
вчера, 23:20
Вообще плевать на воронежского колхозного нарка. Сегодня Оззи умер.Вечная память ему!
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Влад Вест
41 минуту назад
А Оззи не нарк, не Але...
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Не намазывай
сегодня, 00:02
Кому интересна эта информация ? какой то ноунейм ози , ни кто не вкурсе даже кто это хахах
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Старый рокер
вчера, 21:28
Сегодня Оззи умер. А вы про Хоя
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Не намазывай
вчера, 23:26
Что за ози ?
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Ромео78
вчера, 19:58
Его жизнь как миг, такие есть слова в его песне, но этот миг он прожил на полную катушку, оставил такой след, что у большинства народов Европы его песни на языке , на каждом втором застолье с алкоголем его песни поют хором,он был не такой как все ... Уважаю... Обязательно посмотрю этот фильм...
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Ну
вчера, 19:51
Для деревни Липецк сойдет
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Мистер очевидность
вчера, 19:35
Многие скажут был наркоман и алкан, но сейчас трезвенники и спортсмены на сцене не могут сорвать даже доли его популярности как не старались и сколько лямов не вбухивали в раскрутку, его асоциальная состовляющая и самое главное текст песен, вот что понравилось уставшему народу, он просто оказался в нужное время, он талантливый счастливчик)))
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А когда
вчера, 19:26
Будут снимать фильмы о рабочих?
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Гость
сегодня, 05:08
Никогда.
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