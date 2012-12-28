Отдыхающие не поделили мангал: дошло до угроз убийством, размахиванием кочергой и ножом
Общество
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вчера, 17:45
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По сценарию липецкого писателя начались съемки фильма про Юрия Хоя
Они пройдут в Москве и Воронеже.
После этого липчанину позвонил режиссер Владимир Щегольков (сериалы «Натали и Александр», «Нежность», «Везет», «Научи меня жить», «Ленинград») и предложил написать сценарий фильма. Что тот и сделал в соавторстве с Дмитрием Лемешевым сценаристом сериала «Король и шут».
— Книга и сценарий не похожи. В сериале покажут последние три дня его жизни, когда Хой возвращается из Москвы домой в Воронеж. Плюс воспоминания. Я взял самые яркие моменты из жизни Хоя, — рассказал GOROD48 Роман Богословский.
Полнометражный фильм планируют снимать в Москве и Воронеже.
Юрий Хой и «Сектор газа» часто бывали в Липецке, как просто с визитами, так и с концертами. Для одного из концертов у них не хватало аппаратуры, техникой с музыкантами поделился Эдуард Беспяткин.
О смерти Юрия Хоя летом 2000 года его жена и дочь узнали, когда находились в Усмани у своих родственников (там живет мама жены музыканта). К ним приехали клавишник Алексей Ушаков и звукооператор Андрей Дельцов.
С гитаристом «золотого состава» Сектора Владимиром Лобановым.
Роман Богословский планирует приехать на съемки фильма в Воронеж.
Презентация книги в Липецке
Презентация книги в Москве
Фото: из личного архива Романа Богословского
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