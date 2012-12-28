По сценарию липецкого писателя начались съемки фильма про Юрия Хоя

Они пройдут в Москве и Воронеже.

Сегодня в Москве начались съемки фильма «Сектор газа. Путь домой» о музыканте Юрии Хое по книге липецкого писателя Романа Богословского. Книгу «Хой: Опасный путь через туман» он написал в конце 2020 года вместе с дочерью Хоя Ириной Клинских.После этого липчанину позвонил режиссер Владимир Щегольков (сериалы «Натали и Александр», «Нежность», «Везет», «Научи меня жить», «Ленинград») и предложил написать сценарий фильма. Что тот и сделал в соавторстве с Дмитрием Лемешевым сценаристом сериала «Король и шут».— Книга и сценарий не похожи. В сериале покажут последние три дня его жизни, когда Хой возвращается из Москвы домой в Воронеж. Плюс воспоминания. Я взял самые яркие моменты из жизни Хоя, — рассказал GOROD48 Роман Богословский.Полнометражный фильм планируют снимать в Москве и Воронеже.Юрий Хой и «Сектор газа» часто бывали в Липецке, как просто с визитами, так и с концертами. Для одного из концертов у них не хватало аппаратуры, техникой с музыкантами поделился Эдуард Беспяткин.О смерти Юрия Хоя летом 2000 года его жена и дочь узнали, когда находились в Усмани у своих родственников (там живет мама жены музыканта). К ним приехали клавишник Алексей Ушаков и звукооператор Андрей Дельцов.Роман Богословский планирует приехать на съемки фильма в Воронеж.