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52 минуты назад
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В Лебедянском районе в ДТП погибла пожилая женщина и пострадали двое несовершеннолетних

Также в аварии травмирован 52-летний мужчина.

Сегодня около 17:15 на 42 километре автодороги Доброе-Трубетчино-Вязово-Лебедянь произошло ДТП. По предварительным данным, 41-летний водитель Chery Tiggo не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

В результате аварии 72-летняя пассажирка погибла на месте до прибытия медиков, 54-летний мужчина и двое несовершеннолетних доставлены в медучреждение с травмами.

Причины происшествия устанавливаются.
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Комментарии (2)

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дед
15 минут назад
Жаль погибшую,она на совести 41 летнего. А еще до 60 летних докопались.
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пешеход
29 минут назад
Опять двадцать пять. Зебры нет, п. п. нет, самокатов тоже нет, а водятел в кювете.
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