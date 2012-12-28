«Липецкэнерго» устранило последствия сложного технологического нарушения в максимально короткие возможные сроки
Новодмитриевская Ивановка стала Князевкой, а одни из двух Падов официально назвали Ленинскими
«Липецкое городище»: от викингов и стрельцов — до модниц XIX века, пионерского горна и цитат Путина
В Лебедянском районе в ДТП погибла пожилая женщина и пострадали двое несовершеннолетних
Происшествия
708
52 минуты назад
2
В Лебедянском районе в ДТП погибла пожилая женщина и пострадали двое несовершеннолетних
Также в аварии травмирован 52-летний мужчина.
В результате аварии 72-летняя пассажирка погибла на месте до прибытия медиков, 54-летний мужчина и двое несовершеннолетних доставлены в медучреждение с травмами.
Причины происшествия устанавливаются.
0
4
0
0
0
Комментарии (2)