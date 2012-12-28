В Лебедянском районе в ДТП погибла пожилая женщина и пострадали двое несовершеннолетних

Также в аварии травмирован 52-летний мужчина.

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Сегодня около 17:15 на 42 километре автодороги Доброе-Трубетчино-Вязово-Лебедянь произошло ДТП. По предварительным данным, 41-летний водитель Chery Tiggo не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся.В результате аварии 72-летняя пассажирка погибла на месте до прибытия медиков, 54-летний мужчина и двое несовершеннолетних доставлены в медучреждение с травмами.Причины происшествия устанавливаются.