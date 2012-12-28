На восьми улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 20 июля станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома и здания №№ 47, 49, 53, 55, 59а, 61, 61б, 63а, 63б, 65а, 67а, 67а стр. 1, 67а стр. 2, 69а, 69а вл. 1, 69а корп. 2, 69а корп. 3, 88, 90, 90а, 92, 92а, 92б, 94, 94а, 96, 98а по проспекту Победы, №№ 2а, 2б, 4а, 4б, 4/1 по улице Индустриальной, №№ 34, 38, 40, 42, 44 по проспекту Мира, №№ 2, 4, 6 по улице 9 Мая, №№ 9, 9а, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 15, 16, 18, 20, 22, 24 по улице Суворова, №№ 13, 15 по улице Невского, №№ 2, 4, 5, 6, 6а, 7, 9 по улице Осипенко, №№ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 по улице Прокатной.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.