Бывшая сотрудница полиции обвиняется в служебных подлогах и превышении должностных полномочий
В России
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28 минут назад
Отмену роуминга отложили на 3 года
«8 июля 2025 года на заседании Совета Комиссии утвержден новый срок реализации Плана по внедрению справедливых тарифов в роуминге — это IV квартал 2027 года. В этот срок мы рассчитываем принять все необходимые решения и «отменить роуминг» с 1 января 2028 года», — сообщил «Известиям» директор департамента антимонопольного регулирования Сергей Максимов.
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