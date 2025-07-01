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48 минут назад

Минтруд опубликовал проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год

Минтруд России опубликовал проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год — документ сейчас проходит стадию общественного обсуждения.

Минтруд подготовил проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год, — сообщает Telegram-канал Минтруда.

«Постановление о переносе выходных дней, которые выпадают на праздничные дни, принимается правительством ежегодно. Перенос осуществляется таким образом, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха, по возможности объединить праздничные и выходные дни», — отметил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

Как следует из проекта, новогодние каникулы в этот раз продлятся 12 дней подряд — с 31 декабря по 11 января включительно.

Кроме того, в течение года у россиян будет возможность отдохнуть три дня подряд пять раз за год.

В феврале в честь Дня защитника Отечества выходные продлятся с 21 по 23 число, в марте в честь Международного женского дня — с 7 по 9 число, в мае в честь Праздника Весны и Труда — с 1 по 3 число, а в честь Дня Победы — с 9 по 11 мая.

В июне на фоне празднования Дня России выходные продлятся с 12 по 14 число, в ноябре в связи с Днем народного единства выходным будет один день посреди недели — это среда, 4 ноября.

Новогодние праздники в связи с новым 2027 годом начнутся 31 декабря, — пишет «Российская газета».
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