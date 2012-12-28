Рабочий день в РФ сократился за год на четыре минуты

Средняя продолжительность рабочего дня в январе–марте 2025 года составила 7,54 часа (7 часов 32 минуты), впервые за три года сократившись на 0,1%, или примерно на четыре минуты, по сравнению с тем же периодом 2024 года.