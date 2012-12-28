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В России
30
сегодня, 11:22

Рабочий день в РФ сократился за год на четыре минуты

Средняя продолжительность рабочего дня в январе–марте 2025 года составила 7,54 часа (7 часов 32 минуты), впервые за три года сократившись на 0,1%, или примерно на четыре минуты, по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Длительность рабочего дня в России сократилась впервые с 2022 года. В I квартале его средняя продолжительность составила 7,5 часа, — пишут «Известия».

Средняя длина рабочего дня в I квартале 2025 года составила 7,54 часа (7 часов 32 минуты), — следует из июньского доклада Росстата «Социально-экономическое положение России». В подсчете учитывалась занятость сотрудников организаций за фактически отработанные часы, — пояснили в службе.

Рынок труда, ранее страдавший от нехватки кадров и роста нагрузки, начинает выравниваться. Эксперты связывают это с распространением гибких графиков, удалённой и проектной работы, что снижает давление на сотрудников, — заявил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Доля работников на неполной занятости выросла: по данным Росстата, в 2025 году 3,5% сотрудников работали неполный день против 3,2% в 2024-м. Платформа hh.ru сообщила, что 9% вакансий в 2025 году предлагали удалёнку (против 7,5% в 2024-м), а 7% — гибкий график (против 5%).

Кандидат экономических наук Андрей Бархота указал на переломный момент: рост зарплат замедлился, дефицит кадров стал локальным, и компании, не готовые переплачивать, привлекают сотрудников другими бонусами, например, снижением нагрузки.

По данным Росстата, самые длинные рабочие дни — в рыболовстве, пассажирском транспорте, добыче металлических руд и здравоохранении. Самые короткие — в водном и воздушном транспорте, добыче угля и производстве мебели.
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