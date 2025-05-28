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В России
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сегодня, 10:09
В Зеленограде после атаки БПЛА загорелось здание технопарка
Жертв и пострадавших нет.
После падения обломков БПЛА возле технопарка возник пожар. Вероятно, это горел припаркованный перед входом автомобиль. Пострадавших нет
На первых этажах здания оказались выбиты окна, двери, поврежден фасад. Территория вокруг усыпана обломками и осколками стекла, — отметили очевидцы.
До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале об атаке беспилотников в Зеленограде. Он отметил, что в результате происшествия никто из горожан не пострадал. На месте падения обломков начали работу специалисты соответствующих служб.
Движение вдоль Южной промзоны перекрыли ночью после падения обломков БПЛА возле технопарка «Элма».
В Минобороны сообщили, что в течение прошедшей ночи с 21.00 мск 27 мая до 07.00 28 мая дежурными средствами ПВО было уничтожено и перехвачено 296 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Московского региона, Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской,Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей.
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