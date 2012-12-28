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В России
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сегодня, 13:49
С 1 апреля в РФ начнут маркировать красную и черную икру
С начала апреля в стране начинается последний, завершающий этап системы маркировки красной и черной икры.
По мнению авторов нововведений, он обеспечит полную прозрачность пути деликатеса «от моря до кассы розничной торговой точки», — передает РБК.
В пресс-службе агентства по рыболовству Калининградской области отмечают, что с начала апреля продавцы розницы будут обязаны вести объемно-сортовой учет продукции.
«С этого дня розница и заведения общепита обязаны передавать сведения о выводе продукции из оборота путем розничной продажи с применением контрольно-кассовой техники. Участникам требуется обеспечить сканирование кодов маркировки на кассе при продаже маркированной продукции и передачу сведений о продажах в систему маркировки с использованием онлайн-касс», — пояснили в агентстве.
Один из владельцев магазинов пояснил, что для продавцов, которые осуществляют легальную продажу икры, введение маркировки ничего не изменит. Однако могут быть дополнительные финансовые расходы.
С введением маркировки трудности скорее возникнут у тех, кто возит икру в чемоданах и составляет основную конкуренцию легальному рынку, а также для небольших розничных магазинов, — полагают эксперты.
Обязательная маркировка красной и черной икры введена в России в 2024 году. С 1 мая реализация этой продукции стала возможной только при наличии на упаковке кода, зарегистрированного в системе «Честный знак». По требованиям маркировке подлежит не только продукция в потребительской упаковке, но и в таре, а также непереработанные ястыки.
Главная цель маркировки — это выведение из «тени» большого количества производителей, деятельность и продукция которых не подлежали контролю. По данным ООО «Оператор-ЦРПТ», на текущий момент в системе «Честный знак» зарегистрировано 866 производителей, причем 89 из них — «новые» компании. На конец декабря 2024 в России было промаркировано 12,47 тыс. тонн красной и черной икры.
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