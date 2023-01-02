Знаете ли вы, что в Липецке был еще один крупный парк?

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В Липецке два крупных старинных парка – Нижний и Верхний. Есть еще Быханов сад, но парком он стал в советское время, а до революции был садом-питомником купца Быханова и его сыновей. Конечно же, есть парки Победы, Сокольский, Новолипецкий, но они тоже появились в XX веке.

До 60-х годов XX века в Липецке существовал еще один большой парк – Воронежская роща, или Дубовая роща. Точнее, в 60-х годах его окончательно вырубили. А начали сносить еще в 30-х.





Воронежская Роща – искусственная, появилась она в начале XIX века тогда же, когда в курортном Липецке создавали Нижний и Верхний парки.

Нижний парк заложили в 1805 году, Воронежскую рощу – в 1807-м. Оба парка были разбиты в стиле английского сада - существовавшего с XVIII века направления в садово-парковом искусстве, при котором использовались естественные ландшафты, а планировка парков была свободной.

Что касается названия парка, то присутствие в нем топонима соседнего региона и одноименной реки логично – улица Советская до революции называлась Воронежской, и раскинулась она на Воронежской горе, так до сих пор называется возвышенность, начинающаяся от Театральной площади и простирающаяся до площади Победы.

Располагался преимущественно дубовый английский сад в районах улиц Советской (Воронежской), 8 Марта, Максима Горького (Стрелецкой) и Пушкина. В парке насчитывалось 1200 дубов.





Улица Советская до Революции носила название Воронежская

Но не только дубы росли в Воронежской роще. По воспоминаниям липецкого краеведа-любителя Серафима Неверова, роща занимала два квартала и простиралась от улиц Стрелецкой (Горького) и Толстого, до будущего станкозавода - ныне ТРЦ «Европа» и почти до площади Победы, здания, где расположена редакция GOROD48.





На этом месте располагался парк Воронежская роща







«Роща имела частую посадку дубов непревзойденной красоты в любое время года. В роще были качели, шесть корней больших груш, четыре корня больших яблонь. Граничила роща с фруктовыми садами, а с улицы 8 Марта была до половины рощи глубокая канава, по обочине которой стояла небольшая плотинка выложенная камнем с проходным «окном».

В канаве, по воспоминаниям Серафима Неверова плавали утки, которых разводили живущие неподалеку мещане.

Собственно, улица Воронежская (Советская) была, может быть совсем чуть менее значимой для Липецка, чем Дворянская (Ленина). На ней селились купцы, местная знать, интеллигенция и зажиточные мещане. Так на «опушке» дубовой Воронежской рощи стояли дома хирурга Серафима Бубнова, стоматолога Сергея Коловского. А на углу нынешней Советской-Горького, то есть, Воронежской-Стрелецкой, располагался Детский приют, неподалеку – богадельня для стариков и инвалидов. Славилась Воронежская улица кондитерской Пелишенко, и «бельмом» ее была скобяная лавка, а по-современному сказать – скупка металлолома купцов Болховитиновых.

Дубовая же роща скрашивала неприглядные места, и украшала улочки этого района Липецка.

«Траву в роще косили пожарные для своего обоза. Стояла охранная изба – на этом месте сейчас контора станкозавода (Серафим Неверов написал эти строки в 60-70-годах XX века), а сзади жили семейные люди. Хозяйка занималась выпечкой ржаного хлеба. Хлеб был очень вкусный и душистый. Тоже секрет – печь она топила дубовыми листьями», - писал Неверов.

По словам краеведа, хлеб живущей почти в роще женщины, липчане раскупали тут же, хотя он стоил две копейки за фунт, что не дешево по тем временам.

«Роща была очень красивая! Когда пройдет дождь – какой воздух! Пение птиц на все голоса - иволги, чижи, щеглы, синицы, зяблики, кукушки, соловьи», - продолжает Неверов.

А со стороны Дикого к Воронежской роще вела улица Гульбищенская, ныне Пушкина. Гульбищенской эту улицу назвали потому, что по ней дикинские жители прогуливались до Воронежской рощи.

«В воскресные дни вся молодежь Дикого и Лесовки (квази-район располагавшийся внутри Дикинской слободы), по этой улице, взявшись под руки и выстроившись в шеренгу по 10-12 человек ходили гулять в рощу по этой улице. С гармошками, балалайками, гитарами, губными гармонями, и с песнями. Любители карт тоже приходили, и днями засиживались под дубами. Никто их не разгонял, но топтать траву по всей роще запрещалось. Только после покоса», - писал Неверов.

Вырубать рощу начали в 30-х годах прошлого века. На ее месте возвели механический завод, ставший потом станкостроительным, и жилые кварталы. Окончательно роща исчезла в начале 60-х годов. Сегодня об одной из главных достопримечательностей Липецка уже ничего не напоминает. Но остались старинные фотографии.

Никита Воробьев

Фото сообщества «Липецк вчера и сегодня» и из открытых источников. На главном фото - английский парк Воронежская роща





