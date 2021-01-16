Знаете ли вы, что наши земляки заложили основу отечественных сахароварения и химии?

GOROD48 продолжает публикации под тегом #знаете ли вы, в которых рассказывает об удивительных явлениях, редких и загадочных памятниках Липецкой области, исторических загадках и событиях. Сегодня мы расскажем об отце и сыне Шишковых, один из которых создавал отечественное сахароварение, а второй вместе с Менделеевым развивал в России химическую науку.

Династия данковских помещиков Шишковых прославилась на всю империю достижениями в области сельского хозяйства. Глава семейства, Николай Шишков стоял у истоков отечественного сахароварения, использовал на своих заводах наемный труд своих бывших крепостных, выплачивая им зарплату и строя для них дома. Его сын Леон Шишков стал выдающимся химиком, одним из основателей русского химического общества, был другом Менделеева, внес колоссальный вклад в артиллерийское дело, а на пенсии тоже занялся сельским хозяйством. Отец и сын Шишков создали в Данковском уезде образцовое и знаменитое на всю Российскую империю хозяйство. Но от их мощной сельхозимперии не осталось ни следа. Все стёрла революция 1917-го.Несмотря на то, что после революции 1917 года прошло более ста лет, отголоски произошедшей катастрофы нет-нет, а отзываются эхом даже в нашей глухой провинции. В год науки и технологий, каким объявлен президентом России 2021-й, в краеведческом сообществе региона напомнили, что среди наших великих земляков есть те, кем нужно гордиться, но они незаслуженно забыты. Например – данковский род Шишковых. Это настоящие глыбы отечественного сельского хозяйства, можно сказать – отцы российского сахароварения и выращивания свеклы, военные, участники великих событий, битв. К примеру, Леон Шишков один из создателей Французского химического общества и создатель Русского химического общества, автор множества открытий и изобретений в области взрывчатых веществ. После блистательной военной карьеры Леон продолжил славный путь, вернувшись на родину – Данковский район, в родовое поместье Спешнево-Подлесное. Там он занялся, как некогда его отец Николай Петрович, научными изысканиями, но уже в области сельского хозяйства и животноводства. В данковской земле отец и сын Шишковы и похоронены. В 1918 году их имение разграбили, а в послереволюционные годы оно было полностью стерто с лица земли.К могилам отца и сыновей Шишковых журналисты GOROD48 отправились по морозцу и сугробам в сопровождении председателя данковского краеведческого общества, историка Ивана Малюкова.От села Перехваль, где живет историк, до родной деревни Шишковых километров семь напрямки, по полям, занесенных снегом. Места уже глухие, малолюдные, но фермерские поля кругом ухоженные, под зиму вспаханные или засеянные озимыми, дороги полевые, но в январе их нет и вовсе. От крайней «точки», зернотока местного фермера, его работники показывают путь в сторону Спешнева-Подлесного неопределенно – «туда, вот, прямо по заваленным снегом полям, если проедете, конечно»…Благодаря крепкому насту редакционный внедорожник летит в сторону Спешнева легко и минут через 15 доставляет по месту назначения. Села этого, по сути, нет, так, с пяток дворов дачников, забравшихся в глушь ради покоя и хорошей экологии. Но в эти январские дни ни души в округе, ни лая собаки, ни крика петуха. Чужаков и встретить некому. Вдали виднеется разрушенная церковь, к ней и ведет Иван Малюков.- Не верится даже, что некогда это было большое село, с усадебным домом помещиков Шишковых, жизнь здесь не просто кипела, а била ключом, - рассказывает Иван Федорович. - Само имение некогда принадлежало князьям Барятинским, а в конце XVIII века его купили Шишковы. Знаменитейший некогда род, и если начинать перечислять всех его представителей, то не хватит места в вашей статье. Остановимся на Николае Петровиче Шишкове, который похоронен как раз под стенами вот этой Знаменской церкви и его сыне – Леоне Николаевиче.Возле церкви Иван Федорович находит снежные холмы – могилы отца и сына Шишковых. Подобранным в храме куском фанеры счистили снег с могил. Одна черная плита расколота пополам.- Это как раз надгробная плита Николая Петровича Шишкова. Целая - его сына Петра, а вот плита могилы второго его сына Леона Николаевича Шишкова не сохранилась, но он тоже похоронен здесь. Увы, но никому особо и нет дела до Шишковых кроме членов областного и Данковского краеведческих обществ. В год науки и технологий, увековечить бы их память. Хотя, они заслуживают и памятников в полный рост. Вот эту церковь, которую достраивали после князя Барятинского Шишковы, в 90-х собирались восстановить, начали даже готовиться к работам, но сначала помешал дефолт 1998 года, а потом об этой затее забыли.В глаза бросается необычный формы крест над входом в храм…- Мальтийский ли это крест? Действительно, после французской революции многие знатные французы бежали в Россию, и привнесли сюда свою культуру, в том числе почитание Мальтийского ордена. Мы же с вами знаем, что император Павел I был гроссмейстером Мальтийского ордена! В литературе встречается упоминание, что наши данковские Шишковы были масонами, но так ли это? Точно неизвестно. Но местные легенды об этом, так сказать, гласят. Вот такие кресты, не совсем обычные, у нас принимают за масонские…Впрочем, то, что крест на храме в Спешнево именно мальтийский, подверг сомнению известный липецкий культуролог Андрей Ломоносов.- Крест с расширенными окончаниями один из вариантов обычного креста. Он вовсе не мальтийский. Мальтийский крест – с раздвоенным окончанием, но даже и это ни о чем не говорит, так как и такие кресты часто использовались в оформлении икон, храмов. Никаких оснований говорить, что крест на этом храме – масонская символика – нет, пояснил Андрей Ломоносов.Были ли масонами данковские Шишковы или не были – вопрос риторический. Но если судить по делам Шишковых — они служили примером для всей России. Не в переносном смысле, а вполне – в прямом!Николай Петрович Шишков смолоду снискал славу, сначала военного, участника войны 1812 года. Он участвовал в Бородинском сражении, был ранен, после лечения вернулся в строй и с армией дошел до Парижа. Награжден орденом Святого Владимира с бантом, за проявленную храбрость в сражении при Лейпциге – золотой шпагой, а король Пруссии вручил ему орден «За заслуги». Выйдя в отставку, Николай Петрович вернулся в Спешнево-Подлесное, где привел в порядок усадьбу и занялся сельским хозяйством.Вел дела бывший военный, ставший барином - по науке, уйдя с головой в агрохимию и зарождавшееся в ту пору в государстве свеклосахарное производство, применяя все новейшие достижения в этой области , экспериментируя с выращиванием наиболее «сахарных» сортов свеклы. Построенный Николаем Шишковым сахарный завод и его агротехника в 30-х годах прославились на всю Российскую Империю. В 1845 году именно в Спешнево-Подлесном был впервые в России применена углекислота для очистки сахарного сока. И именно в Спешнево стали использовать центрифуги для кристализации сахара.Кроме производства сахара, Николай Шишков образцово-показательно занимался выращиванием пшеницы и картофеля, завел в Спешнево бабочек-шелкопрядов и с успехом выпускал отечественный шёлк на московских фабриках. В его многоотраслевом хозяйстве разводили баранов, получали шерсть, из которой ткали ковры. Шишков постоянно участвовал в выставках с собственной крашенной шерстью и коврами. В Спешнево-Подлесном была целая научно-практическая сельхозимперия, а его крепостные жили как «у Христа за пазухой». Впрочем, он не был сторонником держать их в «крепости», считая, что рабский труд не производителен.- Как известно, крепостное право было отменено в 1861 году, но в Спешнево-Подлесном крепостное право стало отменяться лет на 15 раньше, - рассказывает Иван Малюков. – Николай Петрович Шишков применял на своих заводах вольнонаемный труд. Примерно 20 человек крестьян получали зарплату как наемные работники. Для рабочих он построил 22 кирпичных дома, с печами. Рядом с церковью Шишков построил школу для крестьянских детей и содержал ее за свой счет. Кстати, перед отменой крепостного права, спешне-подлесовский опыт Шишковых специально изучался императорскими чиновниками…В 1830 году в Спешнево жена Николая Петровича Шишкова, грузинка по национальности, принадлежащая к царской династии, родила сына, которого назвали в честь одного из ее предков - князя Абхазии Леона II, ставшего в последствии грузинским царем Георгом ХII.Леона Шишкова еще мальчиком отдали в артиллерийское училище Санкт-Петербурга. Окончив училище и Михайловскую артиллерийскую академию, он остался преподавать в ней на кафедре химии. В 30 лет Леон Шишков стал профессором химии, занимаясь взрывчатыми веществами.Проводя исследования в области химии взрывчатых веществ, он синтезировал изоциануровую кислоту, что имело важное значение для совершенствования вооружения русской армии - кислота стала применяться в производстве капсюльных запалов.В 1856 году Леон Шишков отправился в Европу, где продолжил исследования взрывчатых веществ, быстро вошел в круг европейских светил химии. Там он впервые получил и описал тетрометан, тринтрометан, бромнитрометан. Леон Шишков стал одним из 12 ученых основавших Парижское общество химии, вместе с Менделеевым и Бутлеровым принял участие в первом международном конгрессе ученых-химиков в Карлсруэ, на котором были даны классические определения таким понятиям, как «атом» и «молекула». Исследования Шишкова рассматривали во Французской академии наук – и он стал первым русским ученым, чьи работы удостоились такого внимания.Затем Леон Шишков вернулся в Россию и создал в Михайловской артиллерийской академии химическую лабораторию. Она являлась лучшей в России на протяжении долгих лет, в ней бывал Дмитрий Менделеев. Вместе с Менделеевым, несколькими друзьями-химиками, Леон Шишков стал создателем Российского химического общества.Работы Шишкова в области взрывчатых веществ по значению для того времени сравнимы, разве что с изобретением ядерной бомбы в XX веке. Награды Леона Николаевича не умещались на его мундире полковника артиллерии. Но вдруг неожиданно для всех 35-летний полковник подает в отставку. За этой неожиданностью, по мнению доктора филологических наук Варвары Кашириной, исследовавшей биографию Шишковых, кроется смерть его молодой жены и новорожденной дочери, которые он принял как наказание за создание веществ, ставших орудием убийств.Бросив блестящую карьеру, Леон Шишков вернулся в родное Спешнево-Подлесное. Здесь он правил свои знания в мирное русло.В Спешнево Леон Шишков женился во второй раз, на дочери купца, женщине набожной, которая его, до этого человека, в принципе не верующего, вернула в православие. Впоследствии Шишков дружил со святителем Феофаном Затворником, который стал даже советчиком в его делах.Обосновавшись в родовом гнезде Леон Шишков создал и в нем химическую лабораторию, которой позавидовали бы многие университеты мира. В лаборатории Шишков исследовал свойства молока, проводил анализы почвы, сельхозпродуктов, работая над урожайностью зерновых. В имении он применял передовые методы ведения хозяйства, используя самые современные машины.Очень быстро Леон Николаевич увеличил хозяйство отца. В селе Сугробы, которым также владели Шишковы, он построил винокуренный завод. И в этом же селе, некогда неверующий изобретатель «адских смесей», построил церковь Космы и Дамиана. Кстати, храм восстановлен, а журналисты GOROD48 вместе с данковским историком побывали и в Сугробах.В Сугробы мы въехали совсем не по сугробам, в отличии от Спешнево, а по хорошему асфальту. Это село находится недалеко от трассы Липецк-Данков. Конечно, ничего, кроме церкви, от времен Шишковых, в селе не осталось. Там, где когда-то Леоном Шишков построил усадебный дом, сейчас пустырь. А от винокуренного завода остался котлован и небольшой фрагмент фундамента. Данковский предприниматель выстроил рядышком огромный, трехэтажный особняк, который, по слухам, мечтает превратить в базу отдыха.Место, где стоял когда-то дом Леона Шишкова, в котором он и скончался 13 января 1909 года, нам показывает староста села Николай Кочкин.- Даже 60 лет назад, ничего здесь не оставалось. Только заросли сирени, вот и вся память об усадьбе. Но сейчас и сирени той нет, - говорит Кочкин.Имение Леона Шишкова разграбили в 1918-м крестьяне. Имущество растащили по домам. По словам Малкова, барский дом отдали под школу. Затем местные жители сняли железо с крыши дом, и здание быстро обветшало. В итоге дом, надворные постройки, растащили по бревнышку и разобрали по кирпичику. Всё, что осталось в Спешнево и в Сугробах из памяти о великой российской династии – две церкви, одна из которых, спешневская, может скоро исчезнуть вместе с семейным некрополем Шишковых.