41-летний рабочий упал со строительных лесов на здании на улице Зегеля

Мужчина госпитализирован в сокольскую больницу.

Сегодня днём со строительных лесов на здании на улице Зегеля,1 в Липецке упал 41-летний рабочий. Около 13:00 его доставили в Липецкую городскую больницу №3 «Свободный сокол».Как рассказали GOROD48 в больнице, рабочий госпитализирован в отделение травматологии с травмами различной степени тяжести, в том числе ему диагностированы переломы рёбер.Правоохранительные органы и Государственная инспекция труда в Липецкой области выясняют обстоятельства происшествия.— Сообщение о падении с высоты поступило в липецкий отдел полиции №8. Обстоятельства происшествия уточняются, — отметили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.