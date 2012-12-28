Четвертого ребенка 21-летней мамы отправили на лечение в Москву на второй день после рождения
Липецкая вечЁрка: смерть водителя автобуса, прецедент кондиционера и демонтаж контейнеров в Нижнем парке
Усманского врача проверят на наркотики после появления видео об употреблении амфетамина
Вице-мэр Липецка предложила застройщикам района Опытной скинуться на проект моста и дороги на улицу Гагарина
31 декабря во дворе на Стаханова повредили семь машин: владельцы разыскивают скрывшегося водителя
Вице-мэр Липецка предложила застройщикам района Опытной скинуться на проект моста и дороги на улицу Гагарина
Усманского врача проверят на наркотики после появления видео об употреблении амфетамина
Происшествия
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сегодня, 15:10
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41-летний рабочий упал со строительных лесов на здании на улице Зегеля
Мужчина госпитализирован в сокольскую больницу.
Как рассказали GOROD48 в больнице, рабочий госпитализирован в отделение травматологии с травмами различной степени тяжести, в том числе ему диагностированы переломы рёбер.
Правоохранительные органы и Государственная инспекция труда в Липецкой области выясняют обстоятельства происшествия.
— Сообщение о падении с высоты поступило в липецкий отдел полиции №8. Обстоятельства происшествия уточняются, — отметили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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