Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Лебедяни отец зарезал сына
Происшествия
К мальчику-богатырю прибавилась королевская двойня
Общество
В Усманском районе возбуждено уголовное дело по факту аварии с погибшей девочкой
Происшествия
А знаете ли вы, что 200 лет назад липчан считали эталонными горожанами?
А знаете ли вы
В Липецкой области потеплеет до +6
Общество
В Липецке задул сильный ветер
Погода в Липецке
Трехлетний ребенок пострадал в ДТП на проспекте Мира
Происшествия
Пожарная статистика: двое погибли и десять пострадавших в пяти ДТП 1 января
Происшествия
Инспекторы ГАИ будут дежурить в местах массовых гуляний и искать пьяных водителей
Общество
Новогодних страшилок прибыло: ребенок попал в больницу после неудачной бьюти-процедуры
Общество
Читать все
Новогодних страшилок прибыло: ребенок попал в больницу после неудачной бьюти-процедуры
Общество
Инспекторы ГАИ будут дежурить в местах массовых гуляний и искать пьяных водителей
Общество
Трехлетний ребенок пострадал в ДТП на проспекте Мира
Происшествия
В центре Липецка начинает цвести верба
Общество
Открытый чемпионат Липецка по зимнему плаванию соберет больше 100 участников
Общество
Сегодня в Липецке: нетающий снеговик, ква-квартирник и бабка с дедом без яйца
Общество
В Липецкой области ожидаются два дня кратковременных осадков
Погода в Липецке
Штормовое предупреждение: порывы ветра сохранятся до 18 метров в секунду
Происшествия
Автодор предупреждает водителей о мокром снеге на трассе М-4 «Дон»
Погода в Липецке
Пожарная статистика: двое погибли и десять пострадавших в пяти ДТП 1 января
Происшествия
Читать все
Погода в Липецке
268
сегодня, 15:32
2

В Липецкой области ожидаются два дня кратковременных осадков

При этом завтра температура воздуха будет доходить до +3, порывы ветра сохранятся. 

3 января Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов – временами ожидаются небольшие снег, мокрый снег, юго-западный ветер местами будет усиливаться до 18 м/сек. 4 января осадки – преимущественно в виде снега – пройдут лишь местами, температура понизится на 2-4 градуса. 5 января атмосферное давление будет расти, осадки прекратятся.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 3 и 4 января – от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла, что на 5-8 градусов выше нормы, 5 января – 4-5 градусов мороза, что на 1-2 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшие снег и мокрый снег. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек, ночью местами порывы до 18 м/сек. Температура ночью и днем – от -2 до +3.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшие снег и мокрый снег. Температура ночью от 0 до +2 градусов, днем – от +1 до +3 градусов.

День 3 января стал самым теплым в Липецке в 2023 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1940 году – 31 градусов мороза.
снег
сильный ветер
1
0
0
1
3

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Jey Key
38 минут назад
В мае было свежо, как в ноябре, зато зима — то ли поздняя осень, то ли ранняя весна.
Ответить
Марфуша
41 минуту назад
Снега бы лучше , да мороза. Было бы супер!
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru