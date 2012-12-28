В Липецкой области ожидаются два дня кратковременных осадков

При этом завтра температура воздуха будет доходить до +3, порывы ветра сохранятся.

3 января Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов – временами ожидаются небольшие снег, мокрый снег, юго-западный ветер местами будет усиливаться до 18 м/сек. 4 января осадки – преимущественно в виде снега – пройдут лишь местами, температура понизится на 2-4 градуса. 5 января атмосферное давление будет расти, осадки прекратятся.Среднесуточные температуры воздуха составят: 3 и 4 января – от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла, что на 5-8 градусов выше нормы, 5 января – 4-5 градусов мороза, что на 1-2 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшие снег и мокрый снег. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек, ночью местами порывы до 18 м/сек. Температура ночью и днем – от -2 до +3.В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшие снег и мокрый снег. Температура ночью от 0 до +2 градусов, днем – от +1 до +3 градусов.День 3 января стал самым теплым в Липецке в 2023 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1940 году – 31 градусов мороза.