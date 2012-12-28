Ночью в Липецке обокрали супермаркет: вор вывез алкоголь и колбасу на магазинной тележке

По подозрению в краже задержан 33-летний мужчина. Он признался, что продал товары на рынке.





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Отдел полиции № 6 УМВД России по Липецку раскрыл кражу из сетевого магазина на проспекте 60 лет СССР. Ночью 24 декабря из супермаркета вынесли спиртное и колбасу на 51 680 рублей.По подозрению в краже задержан 33-летний житель Липецка. Полицейские выяснили, что он взломал пластиковую дверь запасного выхода, вывез колбасу и спиртное на тележке, а потом продал их на рынке.Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой липчанину статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.