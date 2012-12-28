Мэрия намерена через суд понудить липчан взять на содержание объекты благоустройства программы «Мой двор»
Ночью в Липецке обокрали супермаркет: вор вывез алкоголь и колбасу на магазинной тележке
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Происшествия
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43 минуты назад
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Ночью в Липецке обокрали супермаркет: вор вывез алкоголь и колбасу на магазинной тележке
По подозрению в краже задержан 33-летний мужчина. Он признался, что продал товары на рынке.
По подозрению в краже задержан 33-летний житель Липецка. Полицейские выяснили, что он взломал пластиковую дверь запасного выхода, вывез колбасу и спиртное на тележке, а потом продал их на рынке.
Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой липчанину статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
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