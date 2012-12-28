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Происшествия
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41 минуту назад
18-летний парень и трое его друзей-подростков задержаны за квартирную кражу
Старший парень арестован, его друзья — под подпиской о невыезде.
Полицейские установили, что в квартиру забрались через окно. Были украдены компьютер и сотовый телефон. Ущерб превысил 80 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.
«На время предварительного следствия 18-летнему фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а трем его несовершеннолетним подельникам — подписка о невыезде и надлежащем поведении», — сообщили в областном управлении МВД.
Украденный компьютер изъят.
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