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44 минуты назад
3

Ремонт моста на Сселковской развязке вновь собирает заторы

Со стороны Мичуринска водители стояли в ожидании проезда путепровода по полчаса и больше.

11 декабря начало реверсивного движения по мосту на 306 километре трассы «Орел-Тамбов» вызвало ожидаемые пробки. О работах на этом участке дороги сообщалось еще 6 декабря, но для некоторых жителей пригорода они стали неожиданностью. 

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«Встали уже в начале Сселок и продолжаем стоять 1 ч 20мин! Объездных путей, к сожалению, нет, попасть в город можно только этой дорогой, ну либо через Доброе! НО ЭТО НА 40КМ ДОЛЬШЕ! Этот кошмар людям решили устроить аж на 3 недели! И такая же картина будет вечером», — написала нам одна из жертв утренней пробки Екатерина.

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Липчанка Елена рассказала корреспонденту GOROD48, что ее утренний путь из села Бутырки до центра города занял около двух часов, а дорога от одной до другой «Пятерочки» по самим Сселка —  около сорока минут.

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Так выглядела дорожная обстановка около десяти утра.

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Водители, с которыми мы пообщались на подъездах к мосту в одиннадцатом часу утра, рассказали, что затор преодолели за полчаса. О начале работы реверсивного движения на мосту они знали, поэтому выехали из дома заранее.

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Предупреждающие знаки на месте. 

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По словам рабочих, которые уже преступили к ремонту, светофор работает в автоматическом режиме, поэтому как-то повлиять на его работу они не могут. В то же время они уже начали раскрывать стык плит.

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— Понятно, что ремонт вызывает недовольство. Но это срочные работы. Если их сейчас не сделать, то последствия могли бы быть более плачевные, если бы произошло дальнейшее смещение плит, — сказал один из рабочих.

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Ремонтники уверены, что до 25 декабря все работы будут завершены.

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ремонт
мост
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Житель
22 минуты назад
Давно уже пора сделать тамбовку в 4 полосы со нормальными съездами к населенным пунктам, чтоб не провоцировать заторы
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Житель
28 минут назад
Давно уже пора сделать тамбовку в 4 полосы со нормальными съездами к населенным пунктам, чтоб не провоцировать заторы
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Жесть
14 минут назад
Это федеральная трасса, все вопросы в дорожный департамент!
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