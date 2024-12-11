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Общество
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44 минуты назад
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Ремонт моста на Сселковской развязке вновь собирает заторы
Со стороны Мичуринска водители стояли в ожидании проезда путепровода по полчаса и больше.
«Встали уже в начале Сселок и продолжаем стоять 1 ч 20мин! Объездных путей, к сожалению, нет, попасть в город можно только этой дорогой, ну либо через Доброе! НО ЭТО НА 40КМ ДОЛЬШЕ! Этот кошмар людям решили устроить аж на 3 недели! И такая же картина будет вечером», — написала нам одна из жертв утренней пробки Екатерина.
Липчанка Елена рассказала корреспонденту GOROD48, что ее утренний путь из села Бутырки до центра города занял около двух часов, а дорога от одной до другой «Пятерочки» по самим Сселка — около сорока минут.
Так выглядела дорожная обстановка около десяти утра.
Водители, с которыми мы пообщались на подъездах к мосту в одиннадцатом часу утра, рассказали, что затор преодолели за полчаса. О начале работы реверсивного движения на мосту они знали, поэтому выехали из дома заранее.
Предупреждающие знаки на месте.
По словам рабочих, которые уже преступили к ремонту, светофор работает в автоматическом режиме, поэтому как-то повлиять на его работу они не могут. В то же время они уже начали раскрывать стык плит.
— Понятно, что ремонт вызывает недовольство. Но это срочные работы. Если их сейчас не сделать, то последствия могли бы быть более плачевные, если бы произошло дальнейшее смещение плит, — сказал один из рабочих.
Ремонтники уверены, что до 25 декабря все работы будут завершены.
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