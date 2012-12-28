Во время драки с шеи липчанина сорвали золотую цепочку за 110 000 рублей

По подозрению в грабеже арестованы двое 27-летних вахтовиков из Иркутской области.

Вечером 18 ноября в отдел полиции №8 обратился 35-летний липчанин, у которого во время драки сорвали с шеи золотую цепочку за 110 тысяч рублей. Также после потасовки мужчина попал в больницу.«Подозревают двоих 27-летних жителей Иркутской области, которые приехали в Липецк на работу вахтой. Цепочку они сдали в ломбард за 68 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 161 УК РФ «Грабёж», cанкции которой — до семи лет лишения свободы.