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44 минуты назад
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Во время драки с шеи липчанина сорвали золотую цепочку за 110 000 рублей

По подозрению в грабеже арестованы двое 27-летних вахтовиков из Иркутской области.

Вечером 18 ноября в отдел полиции №8 обратился 35-летний липчанин, у которого во время драки сорвали с шеи золотую цепочку за 110 тысяч рублей. Также после потасовки мужчина попал в больницу.

«Подозревают двоих 27-летних жителей Иркутской области, которые приехали в Липецк на работу вахтой. Цепочку они сдали в ломбард за 68 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 161 УК РФ «Грабёж», cанкции которой — до семи лет лишения свободы.
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Комментарии (1)

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Сначала новые
Липецкие басни
20 минут назад
Правильно, надо прям слитки золота и пачки денег навешивать на шею, выставлять на показ и провоцировать бедных людей на преступление!
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