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Происшествия
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44 минуты назад
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Во время драки с шеи липчанина сорвали золотую цепочку за 110 000 рублей
По подозрению в грабеже арестованы двое 27-летних вахтовиков из Иркутской области.
«Подозревают двоих 27-летних жителей Иркутской области, которые приехали в Липецк на работу вахтой. Цепочку они сдали в ломбард за 68 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 161 УК РФ «Грабёж», cанкции которой — до семи лет лишения свободы.
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