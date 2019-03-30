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сегодня, 10:00

А знаете ли вы что, 11 сентября для Липецка трагическая дата?

12 1627
#знаете ли вы #краеведение
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А знаете ли вы что, 11 сентября для Липецка трагическая дата?

В этот день  213 лет назад пожар уничтожил весь город.

11 сентября 1806 года вошло в историю Липецка, как день, когда город практически полностью был уничтожен огнем. Тогда, 213 лет назад погибли и люди. Правда, история точного количества жертв большого липецкого пожара не сохранила.

В 1806 году Липецк представлял собой большое село, хотя Екатерина Великая уже наделила его статусом города.  При ней же был создан первый генплан города, которому, впрочем, никто не следовал. Липецк застраивали  «как Бог на душу положит»,  дома собирали из дерева и крыли соломой.  Никому из чиновников не удавалось решить задачу перестройки города и вот, 11 сентября 1806 года случилось страшное – в Липецке загорелись сотни  домов.

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Диораму страшного пожара можно увидеть в музее ГУ МЧС по Липецкой области.


Историю двухсотлетней давности в свое время озвучил известный радио и телеведущий Виктор Коновалов : «11 сентября 1806 года в четвертом часу ночи в Липецке начался пожар. Дул сильный ветер и огонь начал быстро распространятся. В отсутствии пожарной команды местные жители, в особенности слобожане, сами упорно боролись с огнем, но безуспешно. Только под утро прибыл городничий с пожарными инструментами, но было уже поздно…»

Во время пожара сгорели 200 жилых домов, много домашнего скота, все запасы зерна населения. В огне погибли люди. Раны, нанесенные городу пожаром, пришлось залечивать долгие годы. В то время пожарной команды в городе не существовало. Организация тушения возникающих пожаров возлагалась на городничего, у которого на вооружении имелись только лопаты, топоры, ведра и багры.

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Кстати, немым свидетелем того пожара является Христорождественский собор. Он только строился и огонь уничтожил все деревянные конструкции собора.

Город подожгли полицмейстеры? 

Что стало причиной пожара сейчас неизвестно.  Город мог сгореть  из-за непотушенного костра, горящей щепы из печи и т.д.  Но в те дни Липецк  наполнился слухами, что город подожгли полицейские.

- Не пойман не вор, но действительно, однажды в областном архиве я наткнулся на документы, в которых упоминались  слухи о поджоге Липецка местными полицмейстерами, - рассказал историк и краевед Александр Клоков. 

Сделано это было, по предположению современников пожара, для того, чтобы расчистить территорию под застройку по новому Генплану.

Кстати, сюжет о поджоге городских трущоб по преступной инициативе властей, описан в книге Валентина Пикуля «На задворках великой империи». 

Валентин Пикуль, который в молодости посещал Липецк и неоднократно упоминал его в своих произведениях, вполне вероятно здесь и услышал версию о поджоге города полицмейстерами. Персонаж книги полицмейстер Чиколини, сосланный в выдуманный писателем город  Уренск из Липецка, по указанию начальства организует поджог трущоб Уренска. Трущобы поджигали тайно, ночью, расчищая, таким образом, город от хаотичной застройки. Такая вот параллель. 

Обыватели выкручивались самостоятельно

После пожара 1806 года Липецк начинают застраивать по-новому генплану. При этом, по словам Александра Клокова,  обывателям-погорельцам строиться на прежнем месте абы как запретили. И каждый выкручивался, как мог. 

- Существуют архивные данные о ссудах, которые липчане брали на строительство. Но земля в центре города выросла в цене и уже была не по карману бедным жителям. Они могли купить участки только на окраинах. Центр скупили местные купцы и зажиточные люди. Строительство велось уже по новым правилам. Крыть соломой дома категорически запрещалось.  Даже существовал регламент на побелку домов. Был разработан определенный колер, и дома, ворота, заборы могли быть окрашены только в официально разрешенные цвета. 

Несмотря на равнодушие властей, а возможно и их вину в пожаре, липчан выручала взаимовыручка. Например, директор открытого за год до пожара липецкого курорта Иван Новосильцев построил черепично-кирпичный завод, и продавал продукцию горожанам по заниженной цене. 

А в центре города купечество, помещики и обыватели побогаче построили 300 каменных домов.

12 1627
#знаете ли вы #краеведение
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Комментарии (12)

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ирб

12 минут назад
У пиндосов небоскрёбы так же не без помощи властей свалились.......
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нн

17 минут назад
Да уж,со-временем ничего не меняется.В прошлом году центр Ростова сожгли капитально и жервы были.Никого,само-собой,не нашли.А недавно мэр ростова заявил,что город должен развиваться,а кому не нравится-валите в пригород.
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гость

19 минут назад
Тот случай,когда картинка ожила.Раньше видел,но там темно было.Сейчас как в кино.
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Александр Баранов

40 минут назад
Сейчас трамваи убери и Липецк снова большая деревня.
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Сенсей

45 минут назад
исторег, бери выше. Государства воюют и обзывают тераррюгами, кого захотят и развязывают боевые действия.
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Народ

47 минут назад
Да и сейчас поджигают, в лакомых местах под застройку. Не так уж давно сгорели узбеки и наш учитель. Так наверное не нашли поджигателей, а может и не искали.
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знаем

сегодня, 10:34
что у них число 11 символизирует и почему в эту дату так много трагедий, поиск в помощь.
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Сонный пожарник

сегодня, 10:29
а кто нас будет спасать, от никотиновой зависимости
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тото

сегодня, 10:26
Фрагмент аудиокниги от Коновалова?
ответить

Ясно пень

сегодня, 10:18
Как был помойкой пипецк так и остался
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