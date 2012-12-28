В Ельце столкнулись автомобили «Рено» и «КамАЗ»: пострадали два человека

Авария произошла на альтернативном участке трассы «Дон». Госпитализированы водитель и пассажир легковушки.









В ДТП пострадали два человека: 50-летний водитель легкового автомобиля и его пассажир. Они госпитализированы.



— По предварительным данным, водитель легкового автомобиля при выезде на перекрёсток неравнозначных дорог не предоставил преимущество «КамАЗу», — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.







Движение на этом участке трассы сейчас ограничено и осуществляется по одной полосе.



Фото - vk.com/elec_online

В ДТП пострадали два человека: 50-летний водитель легкового автомобиля и его пассажир. Они госпитализированы.— По предварительным данным, водитель легкового автомобиля при выезде на перекрёсток неравнозначных дорог не предоставил преимущество «КамАЗу», — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.Движение на этом участке трассы сейчас ограничено и осуществляется по одной полосе.

Сегодня в 13:25 на 380-м километре альтернативного участка трассы «Дон» в Ельце столкнулись автомобили «Рено» под управлением 50-летнего мужчины и «КамАЗ», за рулём которого был 64-летний водитель.