Полицейские опубликовали видео погони со стрельбой за пьяным водителем по улицам Липецка
Пьяная девушка снесла столб в Сселках и повредила несколько автомобилей на Соколе: ее арестовали на 10 суток
Полицейские опубликовали видео погони со стрельбой за пьяным водителем по улицам Липецка
Пьяная девушка снесла столб в Сселках и повредила несколько автомобилей на Соколе: ее арестовали на 10 суток
Происшествия
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вчера, 15:02
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В Ельце столкнулись автомобили «Рено» и «КамАЗ»: пострадали два человека
Авария произошла на альтернативном участке трассы «Дон». Госпитализированы водитель и пассажир легковушки.
В ДТП пострадали два человека: 50-летний водитель легкового автомобиля и его пассажир. Они госпитализированы.
— По предварительным данным, водитель легкового автомобиля при выезде на перекрёсток неравнозначных дорог не предоставил преимущество «КамАЗу», — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Движение на этом участке трассы сейчас ограничено и осуществляется по одной полосе.
Фото - vk.com/elec_online
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