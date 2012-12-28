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вчера, 15:02
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В Ельце столкнулись автомобили «Рено» и «КамАЗ»: пострадали два человека

Авария произошла на альтернативном участке трассы «Дон». Госпитализированы водитель и пассажир легковушки.

Сегодня в 13:25 на 380-м километре альтернативного участка трассы «Дон» в Ельце столкнулись автомобили «Рено» под управлением 50-летнего мужчины и «КамАЗ», за рулём которого был 64-летний водитель.  

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В ДТП пострадали два человека: 50-летний водитель легкового автомобиля и его пассажир. Они госпитализированы. 

— По предварительным данным, водитель легкового автомобиля при выезде на перекрёсток неравнозначных дорог не предоставил преимущество «КамАЗу», — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

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Движение на этом участке трассы сейчас ограничено и осуществляется по одной полосе. 

Фото - vk.com/elec_online
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Комментарии (4)

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Прчем
вчера, 18:02
Харитоша ,начальник ГБДД ,если у 50 летнего водителя мозги не в порядке ?
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Никанор
вчера, 18:02
На этом месте побилась уйма машин из-за умышленного вредительства дорожников и самоустранения сотрудников ГИБДД. Всю жизнь в Ельце существовал выезд на трассу с ул. Черокманова на нормальном Т-образном перекрестке. Аварий практически не было.Несколько лет назад его убрали и сделали выезд из какой-то подворотни между домами. Получили лавину аварий, но дела до этого никому нет.
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Харитоша
вчера, 16:17
Увольте начальника ГИБДД Ельца через день в Ельце резонансные аварии.
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Жесть
вчера, 15:49
50 лет, а ума, так и не нажил!!!
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