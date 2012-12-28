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Общество
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сегодня, 10:20
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Ельчанку обязали вернуть кредит под 292% годовых
Сумма процентов, штрафа и судебных расходов оказалась больше основного долга.
Но женщина свои обязательства по договору займа не исполняла. В результате суд удовлетворил иск микрофинансовой организации, взыскав с ельчанки 63 360 рублей. Эта сумма сложилась из 30 000 рублей основного долга, 29 590 рублей набежавших процентов, 1 440 рублей штрафа и 2330 рублей судебных расходов.
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