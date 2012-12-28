Ельчанку обязали вернуть кредит под 292% годовых

Сумма процентов, штрафа и судебных расходов оказалась больше основного долга.

В Елецкий городской суд с иском к заёмщице обратилось ООО МКК «Кватро». По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, год назад — в сентябре 2023 года ельчанка взяла потребительский займ в 30 000 рублей сроком на 30 дней под 292% годовых. Договор был заключен в электронном виде: на телефонный номер ельчанки высылался код.Но женщина свои обязательства по договору займа не исполняла. В результате суд удовлетворил иск микрофинансовой организации, взыскав с ельчанки 63 360 рублей. Эта сумма сложилась из 30 000 рублей основного долга, 29 590 рублей набежавших процентов, 1 440 рублей штрафа и 2330 рублей судебных расходов.