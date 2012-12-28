На Товарном проезде столкнулись мотоцикл и «Фольксваген»: мотоциклист в больнице

Авария произошла, когда водитель автомобиля поворачивал налево.

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Около восьми утра 9 сентября в Липецке на Товарном проезде столкнулись мотоцикл «Хонда» и автомобиль «Фольксваген». С места аварии был госпитализирован 29-летний мотоциклист.«70-летний водитель «Фольксвагена» при повороте налево допустил столкновение с двигающимся во встречном направлении мотоциклом», — так рассказали о причине аварии в Госавтоинспекции.