Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Избирком сообщил результаты выборов: у Игоря Артамонова — 81% голосов
Политика
Водителю стало плохо на трассе
Происшествия
Четыре машины повредил во дворе вечерний ездок
Происшествия
Игорь Артамонов догнал Олега Королева
Общество
С понедельника за костры и сжигание сухой растительности липчан будут штрафовать на суммы от 10 до 20 тысяч
Происшествия
«Квадра» перекопает сразу четыре улицы в Липецке
Общество
Глава Липецка помирил двух директоров управляющих компаний
Общество
Избирательные участки закрыты, начинается подсчет голосов
Общество
Правительство области: явка на выборы составляет 54,5%
Общество
Общая явка на выборах губернатора Липецкой области составляет 51%
Общество
Читать все
«Квадра» перекопает сразу четыре улицы в Липецке
Общество
65-летний липчанин перевёл мошенникам 3,9 миллиона рублей
Происшествия
В Нижнем парке заметили горностая
Общество
Улицу Неделина перекроют на 22 дня, Катукова — на месяц
Общество
На Центральном пляже в Липецке утонул мужчина
Происшествия
23-летний водитель сбил в Липецке двух девочек и уехал с места аварии
Происшествия
На Товарном проезде столкнулись мотоцикл и «Фольксваген»: мотоциклист в больнице
Происшествия
Под Липецком погиб водитель «ВАЗ-2107»
Происшествия
Жителя Липецка обвиняют в убийстве семейной пары, поджоге их квартиры и угоне автомобиля
Происшествия
На улице Клары Цеткин кроме склада горел автомобиль
Происшествия
Читать все
Происшествия
1259
сегодня, 12:02
2

23-летний водитель сбил в Липецке двух девочек и уехал с места аварии

В пятницу, субботу и воскресенье на дорогах Липецкой области один человек погиб и 16 — пострадали. 

8 сентября  в Липецке на улице Папина под автомобиль «Лада Гранта» попали две 12-летние девочки. Водитель машины с места аварии уехал.

«Благодаря  принятым сотрудниками  Госавтоинспкеции экстренным мерам, был разыскан 23-летний водитель «Лады Гранты. Пострадавшие школьницы обращались в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущены», — сообщили сегодня в ГАИ.

Самой серьезной аварией последних трех дней стало столкновение вечером 7 сентября на улице Ударников в Липецке мотоцикла «Сузуки» и автомобиля «Фольксваген Поло». Напомним, в ДТП погиб 34-летний мотоциклист. Госавтоинспекция сообщает, что  70-летний водитель  «Фольксвагена» нарушил очередность проезда.


Несколько водителей в эти дни пострадали, не удержав машине на дороге. 

6 сентября в селе Новоникольское Данковского района съехала в кювет «Лада-Приора» под управлением  74-летнего водителя. Пенсионер госпитализирован.

Три таких аварии произошли 8 сентября. Ночью на трассе «Дон» врезался в опору освещения «Лексус» 40-летнего водителя. Травмы получил и водитель и его 33-летняя пассажирка. Оба оказались в больнице.

photo_2024-09-09_11-20-38.jpg

Днем на дороге Двуречки-Фащевка-Грязи врезался в дорожный знак, а затем съехал в кювет автомобиль «Хендай Солярис». 41-летний водитель госпитализирован.

Вечером воскресенья в Хлевном не справился с управлением 37-летний водитель «Лады Калины» — его автомобиль врезался в дерево. Водителя доставили в больницу. 

photo_2024-09-09_11-20-33.jpg

6 сентября  на дороге Умань-Поддубровка-Воробьевка в Хлевенском районе столкнулись «Форд Фокус» и  «Ауди-100». Травмы получили 51-летний водитель «Ауди», его 8-летняя пассажирка и 47-леитняя пассажирка «Форда». По данным госавтоинспекции, 50-летний водитель «Форда» выехал на встречную полосу. 

Крупная авария произошла 7 сентября в Задонском районе на дороге Задонск-Донское: автомобиль «Шевроле Авео» столкнулся с «Киа Рио», «БМВ Х3» и «Лексусусом RX 350». 

photo_2024-09-09_11-20-36.jpg

«По предварительным данным,  50-летняя женщина — водитель «Шевроле» нарушила правила обгона. В ДТП пострадали женщина-водитель, ее 52-летняя пассажирка, 11-летняя пассажирка «БМВ»,  39-летний водитель «Лексуса» и 54-летняя женщина. Все пострадавшие обращались в медицинские учреждения», — сообщает ГАИ.

Утром 8  сентября в Липецке на первой линии СНТ «Горняк-1» столкнулись «Лада ХRAY» и «Ниссан Икстрейл». В аварии получил травмы 60-летний водитель «Лады» он госпитализирован. Причиной столкновения в ГАИ называют нарушение очередности проезда.    

авария
ДТП
0
1
1
0
2

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Жесть
3 минуты назад
Это же с какой скоростью надо нестись, чтоб потерять контроль над сухой дорогой???!!!
Ответить
И
33 минуты назад
всех нарушителей ПДД лечат бесплатно ! А может надо пересмотреть закон и после лечения ДТПешников ,с ни вычесть стоимость лечения ? Уж что то сильно они стали разгоняться !
Ответить
Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru