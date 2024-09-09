С понедельника за костры и сжигание сухой растительности липчан будут штрафовать на суммы от 10 до 20 тысяч
Жителя Липецка обвиняют в убийстве семейной пары, поджоге их квартиры и угоне автомобиля
Происшествия
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сегодня, 12:02
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23-летний водитель сбил в Липецке двух девочек и уехал с места аварии
В пятницу, субботу и воскресенье на дорогах Липецкой области один человек погиб и 16 — пострадали.
«Благодаря принятым сотрудниками Госавтоинспкеции экстренным мерам, был разыскан 23-летний водитель «Лады Гранты. Пострадавшие школьницы обращались в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущены», — сообщили сегодня в ГАИ.
Самой серьезной аварией последних трех дней стало столкновение вечером 7 сентября на улице Ударников в Липецке мотоцикла «Сузуки» и автомобиля «Фольксваген Поло». Напомним, в ДТП погиб 34-летний мотоциклист. Госавтоинспекция сообщает, что 70-летний водитель «Фольксвагена» нарушил очередность проезда.
Несколько водителей в эти дни пострадали, не удержав машине на дороге.
6 сентября в селе Новоникольское Данковского района съехала в кювет «Лада-Приора» под управлением 74-летнего водителя. Пенсионер госпитализирован.
Три таких аварии произошли 8 сентября. Ночью на трассе «Дон» врезался в опору освещения «Лексус» 40-летнего водителя. Травмы получил и водитель и его 33-летняя пассажирка. Оба оказались в больнице.
Днем на дороге Двуречки-Фащевка-Грязи врезался в дорожный знак, а затем съехал в кювет автомобиль «Хендай Солярис». 41-летний водитель госпитализирован.
Вечером воскресенья в Хлевном не справился с управлением 37-летний водитель «Лады Калины» — его автомобиль врезался в дерево. Водителя доставили в больницу.
6 сентября на дороге Умань-Поддубровка-Воробьевка в Хлевенском районе столкнулись «Форд Фокус» и «Ауди-100». Травмы получили 51-летний водитель «Ауди», его 8-летняя пассажирка и 47-леитняя пассажирка «Форда». По данным госавтоинспекции, 50-летний водитель «Форда» выехал на встречную полосу.
Крупная авария произошла 7 сентября в Задонском районе на дороге Задонск-Донское: автомобиль «Шевроле Авео» столкнулся с «Киа Рио», «БМВ Х3» и «Лексусусом RX 350».
«По предварительным данным, 50-летняя женщина — водитель «Шевроле» нарушила правила обгона. В ДТП пострадали женщина-водитель, ее 52-летняя пассажирка, 11-летняя пассажирка «БМВ», 39-летний водитель «Лексуса» и 54-летняя женщина. Все пострадавшие обращались в медицинские учреждения», — сообщает ГАИ.
Утром 8 сентября в Липецке на первой линии СНТ «Горняк-1» столкнулись «Лада ХRAY» и «Ниссан Икстрейл». В аварии получил травмы 60-летний водитель «Лады» он госпитализирован. Причиной столкновения в ГАИ называют нарушение очередности проезда.
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