Администрация Чаплыгинского района разыскивает упавшего в фонтан мальчика, чтобы взыскать с его родителей ущерб
Администрация Чаплыгинского района разыскивает упавшего в фонтан мальчика, чтобы взыскать с его родителей ущерб
Происшествия
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53 минуты назад
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Водителю стало плохо на трассе
Мужчина вылез из кабины и упал. На его счастье, рядом оказались полицейские.
Николай Юшин и Алена Жеребцова предположили, что водителю стало плохо, и поспешили на помощь. Мужчина был обездвижен, говорил с трудом. Полицейским удалось выяснить, что пожилой житель Лебедяни перевозил груз в соседний район. Во время движения у него резко ухудшилось самочувствие. Он остановил машину и, выйдя на обочину, упал.
Полицейские незамедлительно вызвали медиков, сообщили родственникам о случившемся и поддерживали пострадавшего до приезда скорой помощи. Врачи подтвердили, что благодаря оперативному реагированию на ситуацию и грамотным действиям сотрудников полиции драгоценное время не было упущено.
В настоящее время мужчину выписали из больницы», – сообщили в УМВД России по Липецкой области.
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