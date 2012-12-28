Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
ГИБДД: Погибшему мотоциклисту было 34 года
Происшествия
В микрорайоне «Елецком» мужчина упал с верхотуры, пробив козырёк подъезда
Происшествия
На Сырском Руднике в аварии погиб мотоциклист
Происшествия
Администрация Чаплыгинского района разыскивает упавшего в фонтан мальчика, чтобы взыскать с его родителей ущерб
Происшествия
В Крутых Хуторах загрызены три козы и домашняя собака
Происшествия
Полиция проверяет информацию об убитом подростками аисте
Происшествия
В Липецкой области все еще сухо и по-летнему тепло
Погода в Липецке
Сегодня - финальный день голосования на выборах губернатора
Общество
Когда играешь не в приставку, то есть опасность всё успеть
Неделя 48
Молодой липчанин обокрал склад магазина
Происшествия
Читать все
В Крутых Хуторах загрызены три козы и домашняя собака
Происшествия
Полиция проверяет информацию об убитом подростками аисте
Происшествия
ГИБДД: Погибшему мотоциклисту было 34 года
Происшествия
Администрация Чаплыгинского района разыскивает упавшего в фонтан мальчика, чтобы взыскать с его родителей ущерб
Происшествия
Молодой липчанин обокрал склад магазина
Происшествия
«Госуслуги» для детей: как зарегистрировать отдельный профиль
Общество
Водителю стало плохо на трассе
Происшествия
В третий день голосования явка избирателей на участки составила 47,4%
Общество
Общая явка на выборах губернатора Липецкой области составляет 51%
Общество
Сегодня - финальный день голосования на выборах губернатора
Общество
Читать все
Происшествия
669
53 минуты назад
2

Водителю стало плохо на трассе

Мужчина вылез из кабины и упал. На его счастье, рядом оказались полицейские.

«Сотрудники Краснинского отделения полиции МО МВД России «Лебедянский» старший участковый уполномоченный полиции капитан полиции Николай Юшин и инспектор по делам несовершеннолетних младший лейтенант полиции Алёна Жеребцова следовали по автомобильной дороге Лебедянь-Становое в Липецкой области. Внезапно они заметили мужчину, который лежал возле колеса грузового автомобиля, припаркованного на обочине.

Николай Юшин и Алена Жеребцова предположили, что водителю стало плохо, и поспешили на помощь. Мужчина был обездвижен, говорил с трудом. Полицейским удалось выяснить, что пожилой житель Лебедяни перевозил груз в соседний район. Во время движения у него резко ухудшилось самочувствие. Он остановил машину и, выйдя на обочину, упал.

Полицейские незамедлительно вызвали медиков, сообщили родственникам о случившемся и поддерживали пострадавшего до приезда скорой помощи. Врачи подтвердили, что благодаря оперативному реагированию на ситуацию и грамотным действиям сотрудников полиции драгоценное время не было упущено.

В настоящее время мужчину выписали из больницы», – сообщили в УМВД России по Липецкой области.
оказание помощи
0
0
0
6
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
дед
36 минут назад
Молодые сейчас гнилее чем пожилые.Жрут всякую дрянь.
Ответить
Внушаемый
44 минуты назад
А возраст написать слабо ? Скорее всего предпенсионер ?
Ответить
Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru