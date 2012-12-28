Водителю стало плохо на трассе

Мужчина вылез из кабины и упал. На его счастье, рядом оказались полицейские.

«Сотрудники Краснинского отделения полиции МО МВД России «Лебедянский» старший участковый уполномоченный полиции капитан полиции Николай Юшин и инспектор по делам несовершеннолетних младший лейтенант полиции Алёна Жеребцова следовали по автомобильной дороге Лебедянь-Становое в Липецкой области. Внезапно они заметили мужчину, который лежал возле колеса грузового автомобиля, припаркованного на обочине.Николай Юшин и Алена Жеребцова предположили, что водителю стало плохо, и поспешили на помощь. Мужчина был обездвижен, говорил с трудом. Полицейским удалось выяснить, что пожилой житель Лебедяни перевозил груз в соседний район. Во время движения у него резко ухудшилось самочувствие. Он остановил машину и, выйдя на обочину, упал.Полицейские незамедлительно вызвали медиков, сообщили родственникам о случившемся и поддерживали пострадавшего до приезда скорой помощи. Врачи подтвердили, что благодаря оперативному реагированию на ситуацию и грамотным действиям сотрудников полиции драгоценное время не было упущено.В настоящее время мужчину выписали из больницы», – сообщили в УМВД России по Липецкой области.