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В России
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сегодня, 14:57

В РФ с 2025 года МРОТ привяжут к медианной зарплате

Планируется, что в 2025 году федеральный МРОТ увеличится на 3198 рублей, до 22 440 рублей.

В России с 1 января 2025 года изменится система расчета заработных плат. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) привяжут к медианной зарплате, - рассказала сооснователь онлайн-бухгалтерии "Мое дело" Анастасия Моргунова.

Ежегодно в России происходит индексация МРОТ. Как предполагается, в следующем году этот показатель вырастет на 3198 рублей, достигнув отметки в 22 440 рублей.

Как указала Моргунова, соотношение МРОТ и медианной зарплаты должно быть не менее 48%.

"Медианную зарплату используют для оценки средней заработной платы в группе работников. Это уровень дохода, который делит работников на две равные группы: одна получает заработную плату ниже медианной, а другая – выше", – объяснила эксперт в разговоре с "Газетой.ru".

Другое изменение связано с ростом федерального прожиточного минимума в среднем на 15%. Еще одно нововведение коснется системы налогообложения.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий с 2025 года прогрессивную шкалу НДФЛ со ставками от 13% до 22%. Так, для граждан с доходом до 2,4 млн рублей сохранится прежняя ставка в 13%. Для тех, у кого доход от 2,4 млн до пяти млн, ставка составит 15%, от пяти млн до 20 млн – 18%, от 20 млн и до 50 млн – 20%. Все, что превышает сумму в 50 млн ежегодного дохода, будет облагаться налогом в 22%.
МРОТ
экономика
зарплата
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