Без аритмии. В Липецке выписали первых пациентов, прооперированных по новой для региона технологии
Происшествия
339
31 минуту назад
2
«Киа» перевернулась на крышу после столкновения с «Грантой» — пострадала женщина
Авария произошла на улице Ударников.
По словам очевидцев, ДТП произошло когда отечественный автомобиль выехал на главную дорогу. Из-за положения автомобилей на участке возникло затруднение движения для автомобилей.
- В результате ДТП пострадала 37-летняя пассажирка «Гранты», - уточнили в полиции.
1
0
0
0
0
Комментарии (2)