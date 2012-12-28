«Киа» перевернулась на крышу после столкновения с «Грантой» — пострадала женщина

Авария произошла на улице Ударников.

Днем 1 августа в Липецке на улице Ударников произошло столкновения автомобилей «Лада Гранта» и «Киа», после чего последняя перевернулась на крышу.По словам очевидцев, ДТП произошло когда отечественный автомобиль выехал на главную дорогу. Из-за положения автомобилей на участке возникло затруднение движения для автомобилей.- В результате ДТП пострадала 37-летняя пассажирка «Гранты», - уточнили в полиции.