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31 минуту назад
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«Киа» перевернулась на крышу после столкновения с «Грантой» — пострадала женщина

Авария произошла на улице Ударников.

Днем 1 августа в Липецке на улице Ударников произошло столкновения автомобилей «Лада Гранта» и «Киа», после чего последняя перевернулась на крышу.

По словам очевидцев, ДТП произошло когда отечественный автомобиль выехал на главную дорогу. Из-за положения автомобилей на участке возникло затруднение движения для автомобилей.

- В результате ДТП пострадала 37-летняя пассажирка «Гранты», - уточнили в полиции.

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Комментарии (2)

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Сначала новые
Вот что
15 минут назад
Это за Водители,которые не умеют водить машину и лезут за руль??? Лишать прав и штраф-1000000...Иначе,так и будет беспридел на дорогах....
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indesit
23 минуты назад
Сделали дикарям ровный асфальт. Да лучше б не делали!
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