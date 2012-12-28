Энергетики «Липецкэнерго» оперативно восстановили электроснабжение части потребителей города Липецка

К настоящему времени электроснабжение потребителей полностью восстановлено.

Энергетикам филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» пришлось временно ограничить электроснабжение потребителей по заявке МЧС в связи с их работой в ТЦ «Европа».Ситуацию контролировал оперативный штаб, проводился обмен информацией с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, осуществлялся мониторинг оперативной обстановки. Был установлен особый контроль за работой энергообъектов.Сообщить нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия 220»: 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).