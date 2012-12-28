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Энергетики «Липецкэнерго» оперативно восстановили электроснабжение части потребителей города Липецка
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Общество
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сегодня, 13:07
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Энергетики «Липецкэнерго» оперативно восстановили электроснабжение части потребителей города Липецка
К настоящему времени электроснабжение потребителей полностью восстановлено.
Ситуацию контролировал оперативный штаб, проводился обмен информацией с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, осуществлялся мониторинг оперативной обстановки. Был установлен особый контроль за работой энергообъектов.
Сообщить нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия 220»: 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).
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