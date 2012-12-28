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1077
сегодня, 13:41
54

«Надо, чтобы гости города увозили из Липецка что-то металлическое»

На сессии горсовета не сумели прийти к консенсусу насчет местного памятного сувенира.

Сегодня на сессии Липецкого горсовета заместитель председателя департамента культуры и туризма мэрии Татьяна Кузовкина сообщила, что в прошлом году в городе побывали 457 тысяч туристов. Откуда взялась эта цифра, не было сказано ни слова. Но прежде чиновники говорили, что они считают всех иногородних, прибывших в Липецк на автобусах, поездах и самолетах и тех, кто останавливался в гостиницах. В парках города побывали в 2023 году два миллиона человек (а откуда эта цифра?), в зоопарке — 250 тысяч.

Необычайно активная на этой сессии депутат Бычкова спросила, а что может забрать с собой
из Липецка, например, житель Саратова?

— Пряники! Чай! Мед! — накидывали варианты ее коллеги.

— Эмоции! — добавил первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев.

— Надо, чтобы гости города увозили из Липецка что-то металлическое! — воскликнула Евдокия Бычкова, очевидно, намекая на то, что это город металлургов.

Ранее, при мэре Сергее Иванове, в городской администрации признавали, что туризм в Липецке находится в зачаточном состоянии. Тогда та же Евдокия Бычкова почему-то поставила в пример нашему городу... полуторамиллионную Казань! Но Казань — это город с тысячелетней историей. Это Кремль и набережная, падающая как в Пизе башня Сююмбике, храм Всех религий, несколько красивейших мечетей и православных соборов, стадион «Казань-Арена», аквапарк, река Волга, озера... В 2014 году в рейтинге сайта о путешествиях TripAdvisor в качестве самых быстро развивающихся туристических направлений столица Татарстана заняла 8-е место в мире и 3-е место в Европе! А на что туристам смотреть в Липецке? Все наши достопримечательности — площадь Петра Великого, Нижний и Верхний парки, Древнеуспенскую церковь, Быханов сад — можно обойти за пару часов. Ну, еще час потратить на зоопарк.

Чем Липецк может удивить русского туриста (иностранцы сюда если и приезжают, то исключительно по делам)? Липецку, откровенно говоря, похвастаться нечем. Здесь нет ни моря, ни хотя бы просторной и чистой реки. Здесь нет ни гор, ни леса. А в самом городе до сих пор нет ни одного уличного туалета! Нет, конечно можно назвать Матырское водохранилище морем. Можно отсыпать на его берегах горы из шлака. Но если у города нет исторических объектов, то о каком туризме может идти речь?

Кстати, в горсовете еще летом 2016 года депутат Владимир Хожайнов, директор «Форест-парка», «веревочного городка» в Задонском районе, говорил о том, что Липецку нужны свои «мульки» для привлечения туристов! Ими он назвал «уникальную минеральную воду», «промышленность — люди с удовольствием приедут смотреть, как плавят сталь», «шикарный авиацентр», санаторий.

— «Липецкая матрешка» в виде бутылки водки была когда-то, — бросил тогда свои пять копеек в копилку туристических заманух депутат Владимир Скуридин.

Но на этом, собственно, депутаты тогда и выдохлись. Нет никаких туристических идей и сегодня. Ну, разве можно считать серьезной недавно озвученную вице-мэром Ириной Артемовой идею развития города как семейного туристического центра?

— Мы подбираем локации, интересные крупным инвесторам. Нам важно, чтобы люди, отдыхали там где живут и работают. Мы должны думать о людях, которые тут. Мы говорим о переходе от промышленного туризма, от делового, к семейному. Приехали к нам люди по рабочим вопросам, привезли семью, и она тут должна провести достойно время, — сказала Ирина Артемова.

Где?
туризм
администарция Липецка
Липецкий горсовет
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Комментарии (54)

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Сначала новые
Житель
4 минуты назад
не весь рассказ опубликовали.
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Житель
5 минут назад
Преподобный старец Варсонофий Оптинский был направлен Синодом к отлученному от Церкви, но ныне находящемуся на смертном одре графу Льву Николаевичу Толстому. Родственники писателя не допустили старца к умирающему.
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Житель
7 минут назад
То же подтвердил сын Толстого Андрей Львович. В своем отчете епархиальному архиерею преп. Варсонофий сообщил, что согласно воле покойного, его тело должно быть без церковных обрядов предано земле в Ясной Поляне.
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Житель
7 минут назад
Саратова может забрать липовый отчет о 457 тыс. туристах посетивших Липецк.
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Энциклопедия
14 минут назад
В 1890 году на запад от станции Богоявленск проложили железнодорожную линию. Полустанок в 5 верстах от села Астапово назвали так же — Астапово. Вокруг стал образовываться посёлок Астапово. В ноябре 1898 года начала действовать ветка Астапово — Троекурово. С тех пор станция становится узловой. Станция стала широко известна всему миру в 1910 году в связи с тем, что в доме начальника станции прошли последние семь дней жизни писателя Л. Н. Толстого.
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и
6 минут назад
весь исторический момент? Не густо. Кого заинтересует такой исторический маршрут?
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не
17 минут назад
ту страну назвали Гондурасом
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Впечатления
18 минут назад
от разрухи и безнадеги пускай увозят. Посмотрите на лица людей на улице-грустные,хмурые ,невеселые лица.
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Турист
21 минуту назад
Идея заставить туристов приезжать - утопия. Может в наручниках их доставлять в область или в качестве отбытия наказания заменять на липецкий "туризм". У меня лично один вопрос - зачем? У нас не Дахаб и не Эль-Бокек, где при минимальном населении огромная посещаемость. Работы в области непочатый край - организовывайте и перестаньте маниловщиной заниматься. Это мое личное субъективное мнение.
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наше вам
30 минут назад
Магнитик с фотографией поломанных лип с ул. Советской
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Антанта
38 минут назад
Увезу золото!
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