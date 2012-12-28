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Общество
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сегодня, 13:41
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«Надо, чтобы гости города увозили из Липецка что-то металлическое»
На сессии горсовета не сумели прийти к консенсусу насчет местного памятного сувенира.
Необычайно активная на этой сессии депутат Бычкова спросила, а что может забрать с собой
из Липецка, например, житель Саратова?
— Пряники! Чай! Мед! — накидывали варианты ее коллеги.
— Эмоции! — добавил первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев.
— Надо, чтобы гости города увозили из Липецка что-то металлическое! — воскликнула Евдокия Бычкова, очевидно, намекая на то, что это город металлургов.
Ранее, при мэре Сергее Иванове, в городской администрации признавали, что туризм в Липецке находится в зачаточном состоянии. Тогда та же Евдокия Бычкова почему-то поставила в пример нашему городу... полуторамиллионную Казань! Но Казань — это город с тысячелетней историей. Это Кремль и набережная, падающая как в Пизе башня Сююмбике, храм Всех религий, несколько красивейших мечетей и православных соборов, стадион «Казань-Арена», аквапарк, река Волга, озера... В 2014 году в рейтинге сайта о путешествиях TripAdvisor в качестве самых быстро развивающихся туристических направлений столица Татарстана заняла 8-е место в мире и 3-е место в Европе! А на что туристам смотреть в Липецке? Все наши достопримечательности — площадь Петра Великого, Нижний и Верхний парки, Древнеуспенскую церковь, Быханов сад — можно обойти за пару часов. Ну, еще час потратить на зоопарк.
Чем Липецк может удивить русского туриста (иностранцы сюда если и приезжают, то исключительно по делам)? Липецку, откровенно говоря, похвастаться нечем. Здесь нет ни моря, ни хотя бы просторной и чистой реки. Здесь нет ни гор, ни леса. А в самом городе до сих пор нет ни одного уличного туалета! Нет, конечно можно назвать Матырское водохранилище морем. Можно отсыпать на его берегах горы из шлака. Но если у города нет исторических объектов, то о каком туризме может идти речь?
Кстати, в горсовете еще летом 2016 года депутат Владимир Хожайнов, директор «Форест-парка», «веревочного городка» в Задонском районе, говорил о том, что Липецку нужны свои «мульки» для привлечения туристов! Ими он назвал «уникальную минеральную воду», «промышленность — люди с удовольствием приедут смотреть, как плавят сталь», «шикарный авиацентр», санаторий.
— «Липецкая матрешка» в виде бутылки водки была когда-то, — бросил тогда свои пять копеек в копилку туристических заманух депутат Владимир Скуридин.
Но на этом, собственно, депутаты тогда и выдохлись. Нет никаких туристических идей и сегодня. Ну, разве можно считать серьезной недавно озвученную вице-мэром Ириной Артемовой идею развития города как семейного туристического центра?
— Мы подбираем локации, интересные крупным инвесторам. Нам важно, чтобы люди, отдыхали там где живут и работают. Мы должны думать о людях, которые тут. Мы говорим о переходе от промышленного туризма, от делового, к семейному. Приехали к нам люди по рабочим вопросам, привезли семью, и она тут должна провести достойно время, — сказала Ирина Артемова.
Где?
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