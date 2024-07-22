Новый тренер липецких волейболисток до этого работал в основном с мужчинами

В Липецке в очередной раз приступили к строительству совершенно новой команды.

«Прекрасной половиной» до этого Горбатко руководил только на заре своей тренерской карьеры – в молодёжной команде «Заречья-Одинцово». Получается, что «Липецк» станет его первой профессиональной женской командой.





Вот фрагмент одного из интервью Гарбатко в бытность работы в прошлой команде: "Тренерская работа такая, что загадывать не приходится, сколько времени придется поработать в том или ином клубе. Неважно, где я нахожусь – я хочу любой команде поставить игру, чтобы она могла бороться с грандами, делать это зрелищно, привлекательно, в современном стиле. Я поиграл на самом высоком уровне, везде побывал, знаю, что такое быть наверху и знаю, как это – быть снизу, я прошел в волейболе все. Осталась эта цель, я к ней иду и думаю, добьюсь своего".

Помогать наставнику будет 31-летний липчанин Александр Губин, который до этого тренировал лишь мужскую и женскую сборные ЛГТУ в областных соревнованиях.









Волейбольный «Липецк» определился с кандидатурой главного тренера: им стал уроженец Алма-Аты Александр Горбатко, которому прямо сегодня исполнилось 55 лет.У тренера богатая собственная карьера на позиции связующего. Он выступал за алма-атинский «Дорожник» (1984-93 гг.), «Самотлор» из Нижневартовска (1993-96 гг.), новокуйбышевский «Октан» (1996-2000 гг.), «Нефтяник» из Оренбурга (2000-01 гг.), одинцовскую «Искру» (2002-05 гг.), сургутский «Газпром» (2005-06 гг.) и «Динамо-Янтарь» из Калининграда (2006-07 гг.).Золотой период пришёлся игру в «Искре», с которой Горбатко становился «серебряным» призёром чемпионата России, брал «серебро» в Лиге Европы и «бронзу» - в Кубке ЕКВ. За успехи в Еврокубках ему присвоили звание мастера спорта международного класса.Далее стал тренером, почти всё время – в мужских командах. Сначала – в качестве ассистента, затем в 2018-19 гг. возглавлял «Нову» из Новокуйбышевска. В 2019-21 гг. – «Магниту» из Магнитогорска, а в 2022-23 гг. – «Газпром-Югру» из Сургута. «Нову» и «Газпром-Югру» он тренировал в Суперлиге.Напомним, что в прошлом сезоне ВК «Липецк» занял 10-е место среди 12-ти команд Высшей лиге «А», второго по силе отечественного дивизиона. Летом команду покинул Александр Труш, который трудился в системе клуба с 2016 года, с 2023 г. – главным тренером. Специалист перебрался в «Динамо-Анапа» (7-е место по итогам прошлого сезона). Ушли и ведущие волейболистки. Так что команду в Липецке в очередной раз придётся строить заново.