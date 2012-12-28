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20 минут назад

Развалившая мост под Липецком компания попала в реестр недобросовестных подрядчиков

Ремонт путепровода продлили еще на год.

ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» разорвало контракт на ремонт моста через ручей Ериловка на автомобильной дороге Вербилово – Грязное – Боринское с компанией «Мостоотряд-13» из подмосковного Чехова. Из-за того, что строительная организация не справилась со своими обязательствами, УФАС по Липецкой области внес ее в реестр недобросовестных подрядчиков. Об этом сообщает сайт областного управления дорог и транспорта.

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«Систематическое нарушение графика, ненадлежащее исполнение обязательств послужили основанием для расторжения контракта в одностороннем порядке. Теперь Дорожное агентство готовит к запуску повторную конкурсную процедуру на ремонт переправы. Новому подрядчику предстоит привести ее в порядок до конца 2025 года», — сообщает ведомство.

GOROD48 дважды писал об этой истории. В последний раз — в начале июля.

Напомним, что в апреле прошлого года ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» заключило контракт на ремонт моста через ручей Ериловка в Липецком районе с компанией «Мостоотряд-13». При стартовой цене контракта в 104,6 млн рублей подрядчик обязался переложить перекрытия моста и заасфальтировать его за 95,2 миллиона, сдав объект в эксплуатацию 20 октября 2024 года.

Ремонт начался в августе-сентябре прошлого года. Строители разобрали половину моста и на этом успокоились. Работы с тех пор не ведутся, проезд по нему опасен. Между тем мостом пользуются жители сел Вербилово, Круглянка, Малинино. Это все чрезвычайно нервирует жителей, большинство из которых каждый день ездить через этот мост домой на работу в город, ведь с сентября они ежедневно рискуют жизнью при переезде через наполовину демонтированный мост.

Из-за нарушения графика работ к подрядчику ранее применялись штрафные санкции. 28 ноября прошлого года по требованию заказчика суд оштрафовал москвичей на 50 тысяч рублей, а 20 мая этого года — еще на 30 тысяч. В то же время по графику финансирования в 2023 году заказчик заплатил подрядчику чуть больше 31 миллиона рублей.
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