Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Спрыгнувших с моста в реку троих детей достали из воды спасатели
Происшествия
На проспекте Мира сгорел автомобиль: дым было видно с правого берега
Происшествия
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Забит доской на остановке: житель Липецка получил смертельные травмы на улице Циолковского
Происшествия
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре
Погода в Липецке
В ночном небе наблюдали необычный светящийся объект
Общество
«Если мы за пять лет посадим тысячи деревьев, можно будет сказать, что это время прожито не зря!»
Общество
Липецкая вечЁрка: пернатые беглецы, кипяток в подвале и императрица в подземном переходе
Общество
«Это лето у нас — уже без пляжа»: жители села Ярлуково жалуются на перекрытый доступ к реке
Общество
60-летний мужчина погиб при пожаре на улице Второй Воронежской
Происшествия
Читать все
«Это лето у нас — уже без пляжа»: жители села Ярлуково жалуются на перекрытый доступ к реке
Общество
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре
Погода в Липецке
На козырьке аптеки загорелся мусор
Общество
Шесть остановок на Воронежском шоссе обновит известный мэрии Липецка подрядчик
Общество
Липчанина будут судить по обвинению в смертельном избиении собутыльника деревянным черенком от метлы
Происшествия
Поход на шашлыки довёл до суда
Происшествия
Хлевенец отправился на 4,5 года в колонию за стрельбу из переделанного сигнального пистолета
Происшествия
Попытка поджога «Мазды» с помощью бутылки с горючей смесью не удалась
Происшествия
Владелец вскрытой в военном городке машины не обратился в полицию
Происшествия
39-летнего мужчину забили черенком от лопаты: он умер в больнице
Происшествия
Читать все
В России
48
44 минуты назад

Самым распространенным видом увлечений россиян стал спорт

Самым распространенным видом увлечений у россиян согласно опросу стал спорт.

Большинство россиян (81%) говорят, что у них есть хобби, наиболее популярными занятиями граждане назвали спорт (17%), садоводство (16%) и шитье (12%), - передает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

"Сегодня восемь из десяти россиян (81%) говорят, что у них есть хобби... Топ-5 наиболее популярных видов хобби среди россиян: спорт (17%), дача, растениеводство, садоводство (16%), вязание, вышивание, шитье (12%), музыка, а также интернет, социальные сети (по 11%) и чтение, книги (10%)", - говорится в исследовании ВЦИОМ.

Каждый четвертый (42%) из респондентов утверждает, что регулярно смотрит различные блоги и новости, которые касаются их хобби, еще 44% смотрят их время от времени, 12% - никогда не смотрят, оставшиеся 2% затруднились с ответом.

Кроме того, 47% россиян регулярно общаются с люди, увлеченными теми же хобби, еще 42% - время от времени общаются, никогда не общаются - 10%. В совместных акциях и действиях с людьми со схожими интересами участвуют лишь 35% респондентов, 61% не занимаются этим.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 28 июня 2024 года, в нем участвовало 1600 опрошенных россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
хобби
спорт
опрос
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
Та самая Задонщина: дома из бивней, посадка Федора Конюхова и улица Гарика Сукачева
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru