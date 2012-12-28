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В России
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44 минуты назад
Самым распространенным видом увлечений россиян стал спорт
Самым распространенным видом увлечений у россиян согласно опросу стал спорт.
"Сегодня восемь из десяти россиян (81%) говорят, что у них есть хобби... Топ-5 наиболее популярных видов хобби среди россиян: спорт (17%), дача, растениеводство, садоводство (16%), вязание, вышивание, шитье (12%), музыка, а также интернет, социальные сети (по 11%) и чтение, книги (10%)", - говорится в исследовании ВЦИОМ.
Каждый четвертый (42%) из респондентов утверждает, что регулярно смотрит различные блоги и новости, которые касаются их хобби, еще 44% смотрят их время от времени, 12% - никогда не смотрят, оставшиеся 2% затруднились с ответом.
Кроме того, 47% россиян регулярно общаются с люди, увлеченными теми же хобби, еще 42% - время от времени общаются, никогда не общаются - 10%. В совместных акциях и действиях с людьми со схожими интересами участвуют лишь 35% респондентов, 61% не занимаются этим.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 28 июня 2024 года, в нем участвовало 1600 опрошенных россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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