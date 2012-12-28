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Начался суд над обвиняемым в присвоении стипендий бывшим завкафедрой ЕГУ
По данным следствия, за два года преподаватель похитил с банковских карт студентов более 180 тысяч рублей.
По данным следствия, преподаватель обманным путем под предлогом оплаты курсов повышения квалификации и оплаты питания в столовой завладел банковскими картами двоих студентов, на которые ежемесячно зачислялась стипендия.
«На протяжении двух лет банковские карты находились у обвиняемого, с которых он снял и незаконно обратил в свою пользу более 180 тысяч рублей. Деньги возвращены потерпевшим после инициирования проверки прокуратурой Ельца», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Дело расследовал СО по городу Ельцу СУСК России по Липецкой области. Обвиняемый признал вину частично.
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