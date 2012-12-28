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сегодня, 13:52
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Начался суд над обвиняемым в присвоении стипендий бывшим завкафедрой ЕГУ

По данным следствия, за два года преподаватель похитил с банковских карт студентов более 180 тысяч рублей.

Елецкий городской суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении 42-летнего бывшего заведующего кафедрой ЕГУ им. И.А. Бунина, обвиняемого в двух эпизодах мошенничества (по части третьей статьи 159 УК РФ).

По данным следствия, преподаватель обманным путем под предлогом оплаты курсов повышения квалификации и оплаты питания в столовой завладел банковскими картами двоих студентов, на которые ежемесячно зачислялась стипендия.

«На протяжении двух лет банковские карты находились у обвиняемого, с которых он снял и незаконно обратил в свою пользу более 180 тысяч рублей. Деньги возвращены потерпевшим после инициирования проверки прокуратурой Ельца», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Дело расследовал СО по городу Ельцу СУСК России по Липецкой области. Обвиняемый признал вину частично.
мошенничество
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Комментарии (3)

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Сначала новые
коля
32 минуты назад
Преподаватель и врач .самые лучшие профессии .один учит второй лечит.все остальное это так.
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коля
34 минуты назад
учить кто будет .Пушкин.
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zzloyzz
37 минут назад
Преподаватель знал себе цену. Она была выше его зарплаты.
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