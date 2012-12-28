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17 минут назад

«Елец» встал на победные рельсы, забив «бразильский гол»

Игорь Рогованов умудрился отдать пас пяткой, поймав мяч на лету.

Вторую победу в первенстве СФФ «Центр» одержали футболисты «Ельца», переиграв на своём поле тамбовскую «Академию футбола» - 1:0.

В нынешнем сезоне ельчане выступают не так ярко, как прежде. До начала лета команда не выиграла ни одного матча, продлив серию без побед до 6 игр. Но в прошлом туре подопечные Дениса Жуковского обыграли дублёров «Металлурга» - 3:1, а теперь – тамбовчан.

Победный гол был забить на 28-й минуте при непосредственном участии главной елецкой «звезды» 38-летнего Александра Кутьина, экс-бомбардира «Металлурга» и тульского «Арсенала». Играющий заместитель директора ФК «Елец» и капитан команды, за плечами которого 34 матча. 5 голов и 4 ассиста в Премьер-Лиге острой передачей вперёд начал атаку, которую эффектно продолжил нападающий Игорь Рогованов, на лету поймавший мяч пяткой (!) и сделавший передачу на Владимира Кравченко. Хавбек и поставил точку в этой «бразильской» комбинации – 1:0.

Первый круг «Елец» завершил на 6-м месте – 8 игр, 8 очков, опережая «Академию футбола» по дополнительным показателям.

Правда, до лидеров в этом году Жуковскому и Ко далеко: идущий на 1-м месте в группе «Восток» «Урожай из Елани Волгоградской области набрал 22 очка, лискинский «Локомотив» - 21, «Химмаш-Сервис» из Борисоглебска – 20.

Липецкий «Металлург-М» с 2-ми очками замыкает таблицу на 9-м месте.

Второй круг ельчане начнут 26 июня домашней встречей с СШОР №1 «Салют» (Белгород), а юные липецкие футболисты – неделей раньше 19 июня в Лисках у «Локомотива».

Видео СФФ «Центр»
Футбол
ФК «Елец»
Александр Кутьин
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