Подтоплены несколько перекрестков в Липецке: управление благоустройства начало устранять последствия ливня
Подтоплены несколько перекрестков в Липецке: управление благоустройства начало устранять последствия ливня
Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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В Липецкой области снова может пройти град
17-18 июня на территорию Липецкой области выйдет южный циклон, погода ожидается неустойчивой, с дождями и грозами, в отдельных районах возможен град. 18 июня регион окажется в тылу циклона, осадки прекратятся.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах возможен град. Ветер южный, 7-12 м/сек, при грозах местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью от +14 до +19 градусов, днем – от +25 до +30 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы. Температура ночью – от +15 до +17 градусов, днем – от +27 до +29 градусов.
День 17 июня стал самым теплым в Липецке в 1972 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1966 году – 5 градусов тепла.
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