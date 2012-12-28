В Липецкой области снова может пройти град

17-18 июня на территорию Липецкой области выйдет южный циклон, погода ожидается неустойчивой, с дождями и грозами, в отдельных районах возможен град. 18 июня регион окажется в тылу циклона, осадки прекратятся.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 17 июня - 22-23 градуса тепла, что на 4-5 градусов выше нормы, 18 и 19 июня – 20-22 градуса тепла, что на 2-3 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах возможен град. Ветер южный, 7-12 м/сек, при грозах местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью от +14 до +19 градусов, днем – от +25 до +30 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы. Температура ночью – от +15 до +17 градусов, днем – от +27 до +29 градусов.День 17 июня стал самым теплым в Липецке в 1972 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1966 году – 5 градусов тепла.