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Погода в Липецке
3186
сегодня, 17:00
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В Липецкой области снова может пройти град

17-18 июня на территорию Липецкой области выйдет южный циклон, погода ожидается неустойчивой, с дождями и грозами, в отдельных районах возможен град. 18 июня регион окажется в тылу циклона, осадки прекратятся.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 17 июня - 22-23 градуса тепла, что на 4-5 градусов выше нормы, 18 и 19 июня – 20-22 градуса тепла, что на 2-3 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах возможен град. Ветер южный, 7-12 м/сек, при грозах местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью от +14 до +19 градусов, днем – от +25 до +30 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы. Температура ночью – от +15 до +17 градусов, днем – от +27 до +29 градусов.

День 17 июня стал самым теплым в Липецке в 1972 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1966 году – 5 градусов тепла.
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Комментарии (20)

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МАЛИНА ШИП
сегодня, 19:45
На Соколе ливень на 40 минут, будто небо * . Град был крупный - с фасоль. Хорошо, что град редкий и недолго.
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Гений
сегодня, 19:35
Фрунзе плывет ,потоп ,ажземля уже поплыла ,деревья поломаны
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Злая бабка
сегодня, 19:33
На кольце трубного ужас! Град, ветер здоровенные деревья гнет чуть не до земли. Машины ревут. Давно такой напасти не видела.
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Водокрут 13-Й
сегодня, 19:27
Хорошо, но мало.
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Виктор
сегодня, 19:25
Град с перепелиное яичко !
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кит
сегодня, 19:24
Град не может пойти,а уже идет в Копченке размером с фасоль ! По крыше бьет как камнем !
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Сокол
сегодня, 19:23
Град был крупный,думали пробьёт крышу...хорошо,что редкий,иначе огород накрылся бы "медным тазом"....
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Лиза
сегодня, 19:19
Да, град в центре города огромный, да ещё и свет отключился.
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Кошка
сегодня, 19:19
Проспект Победы-деревья поломаны!
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Лаванда
сегодня, 19:19
Летние ливни - странное явление. Пока одни районы тонут, других дождь может даже не задеть. При чем все это на очень маленьком расстоянии.
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