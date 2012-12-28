На полутора десятках улиц Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 16 июня станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

с 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома и здания №№ 6, 10, 12, 13, 17, 19, 21, 21 стр.1, 23, 25 по улице Гришина, №№ 10, 10а, вл. 10а, вл. 10б корп.1, 13, 14, 15, 16а, 18, 18а по улице Фестивальной, №№ 1, 3 по улице Лесной, №№ 2, 4, 5, 5 стр. 4 по улице Фанерной, №№ 8, 8а, 8б, 22, 22а, 22б, 22в, 22г по улице Рабочей, №№ 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3, вл. 8, 22 по улице Металлургов, № 28 по улице 9 Мая, №№ 3, 29, 29а по улице О. Дундича, №№ 19, 22, 37, 46 по улице Котовского, № 22 по улице Комсомольской, также подачу холодной воды ограничат в этот период жителям частного сектора улиц Гастелло, Солидарности, Школьной, Котовского, Комсомольской, Кооперативной, переулка Кочубея. Подвоз воды будет организован по адресам: улица Фестивальная, 9, улица Котовского, 46. После окончания работ возможно повышение мутности воды.