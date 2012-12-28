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сегодня, 15:23
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Липецких военнослужащих предупреждают о новом виде мошенничества

Мошенники сообщают потенциальным жертвам, что из их денежного довольствия будет удержана определенная сумма из-за нарушения при выполнении служебных обязанностей. И для убедительности направляют в мессенджеры «копию выписки» якобы из приказа Минобороны России.

Липецких военнослужащих и их родных предупреждают о новом виде мошенничества.

Как сообщили в пресс-службе Липецкого отделения Банка России, мошенники сообщают своим потенциальным жертвам, что из их денежного довольствия будет удержана определенная сумма. Якобы это связано с тем, что человек допустил нарушение при выполнении служебных обязанностей. Для большей убедительности мошенники направляют в мессенджеры «копию выписки» якобы из приказа Министерства обороны России.

Затем они предлагают решить проблему. Чтобы избежать списания, они убеждают перевести все накопления с платежной карты на якобы безопасный счет, а затем обещают вернуть средства. Получив деньги, телефонные мошенники исчезают.

Военнослужащим и всем остальным потенциальным жертвам напоминают: «безопасных» счетов не существует – мошенники называют реквизиты счета, который принадлежит им. По всем вопросам, связанным с деньгами, обращайтесь в свой банк. Приходить необязательно. Чтобы уточнить информацию, можно позвонить по телефону: номер указан на сайте финансовой организации или на обороте карты.
мошенничество
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Ваш тренер
17 минут назад
В армии идиотов нет
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опять25
21 минуту назад
«безопасных» счетов не существует - абсолютно точно! Больше скажу - никто, совершенно никто! не будет беспокоиться о "спасении" или "безопасности" ваших средств, или решении прочих ваших проблем! Если что-то подобное предлагают - значит мошенники.
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