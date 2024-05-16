Сегодня в Липецке: День травматолога, танцевальный юбилей и отцы чаще, чем матери, недовольны местом работы детей

Рассказываем. с чего начать рабочую недели и как достойно провести понедельник.

Погода в Липецке потихоньку возвращается к климатической норме. Сегодня будет уже тепло – 22-24 градуса, а день пройдёт без осадков.























С 9:00 до 12:00 в связи с ремонтными работами отключат электричество на улице Депутатской и проспекте Победы, а с 9:00 до 17:00 – на улицах 6-й Гвардейской дивизии, Володи Бачурина, Клавдии Шаталовой, Краснознаменной; Молодежной; Семена Кондарева.









В ДК «Сокол» (пл. Константиновой. 3) сегодня пройдёт танцевальный вечер.











Детская школа искусств №1 продолжает организовывать концерты своих лучших воспитанников.













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Посмотреть и послушать можно бесплатно.







Кирилла и Мефидия поздравим заранее (12+)



В филиале ДК «Рудничный», что в посёлке 10-я Шахта (ул. Одоевского, 10) в 16:00 уже сегодня будут праздновать День славянской письменности и культуры.















И всё-таки ему быть! Это мы про купальный сезон, хотя холодный май не располагал к его скорейшему началу. Сейчас спасатели управления по делам ГО и ЧС Липецка устанавливают знаки, предупреждающие о запрете купания на стихийных пляжах. Они уже появились на берегах реки Воронеж в районе Ниженки и Жёлтых Песков, а также у Силикатных озёр.











1432 семьи в Липецкой области в прошлом году потратили материнский капитал на улучшение жилищных условий.









Кстати, она считается наиболее трудной и востребованной. Всё потому, что работа травматолога отличается от деятельности обычного хирурга. Хирург всегда знает место будущей операции, с помощью медикаментов блокирует прилив крови и видит своими глазами каждую ткань организма. Совсем другое дело специалист по травмам: пациента привозят после ЧП, травма всегда связана с кровоизлиянием, и разглядеть поврежденное место не всегда помогает даже современная аппаратура. Потому травматологу часто приходится работать наощупь. Как говорил один известный в Липецке врач 1970-90-х, «пальцы у хорошего травматолога должны быть не менее чувствительными. Чем у пианиста или карманника». Потому эти врачи – специалисты штучные.









Давайте пожелаем представителям благороднейшей из профессий поменьше работы хотя бы в праздничный день.







Родители критикуют детей за выбор профессии. К счастью - не все



6% мужчин и 9% женщин критикуют место работы своих детей. Чаще всего из-за маленькой зарплаты — ей недоволен каждый третий. Родителям может не нравиться работа не по специальности (16%), работа с неудобным графиком (14%) и высокой нагрузкой (8%). 4% обеспокоены тем фактом, что ребенок не реализует свой потенциал в труде.





С 10:00 и до конца ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах Доватора, 2, 4, 4а, 4/1, 6, 8; Папина, 5, 7, 7/1, 9, 11а; Прудной, 2; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15; на проспекте Победы, 22. 22а.В это же время с аналогичными трудностями столкнутся жители частного сектора на улицах Городовикова, Жактовской, Исполкомовской, Медицинской, Минской, Паровозной. Поселковой, Прудной, Рудничной, Рябиновой, Смирнова, Солнечной, Ударников, в переулке Узорном.С 8:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учёта отключения до 3-х часов для каждого дома произойдут на улицах 40 лет Октября, Базарной, Баумана, Береговой, Бородинской, Варшавской, Волжской, Городовикова, Добровской, Дружбы, Железногорской, И.С. Бурлакова, Кутузова, Леваневского, Мамина-Сибиряка, Медицинской, Минина, Минской, М.Светлова, Олимпийской, Патриотической, Писарева, Пляжной, Пожарского, Постышева, Почтовой, Р.Зорге, Рябиновой, Санитарной, Северной, Солнечной, Стасова, Студёновской, Тихой, Ударников, Юношеской, Юрия Смирнова, Ушинского, Ярославской, на площади Заводской, в переулке Усадебном, в садоводчествах «Дачный-3», «Дачный-4», «Сокол-1»В понедельник заторы начинаются уже с 7 утра и дальше нарастают на дорогах, как снежный ком. В часы пик выбрать быстрый маршрут вообще почти нереально, но всё же стоит попробовать заглянуть в «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. По крайней мере, они помогут из нескольких зол выбрать меньшее.В 18:00 состоится юбилейный концерт, посвященный 10-летию студии танца «Mary». Зрителей будут жать танцевальные композиции в различных стилях и жанрах.Вход свободный.Сегодня в ДШИ №1 (ул. Интернациональная. 53а) в 17:00 состоится сольный концерт Кирилла Павлищева и Демида Малого (преподаватели Е.Макарова и Н.Минакова). Возможно, придя на концерт, вы застанете старт в большое музыкальное будущее.Сам праздник официально отмечают 24 мая, но когда нас это останавливало? Зрителям прикажут кинофильм «Святые Кирилл и Мефодий». Речь пойдёт о греческих братьях, уроженцах города Салоники, которые в IX веке создали славянскую азбуку. Благодаря этим грекам русские умеют читать и писать.Всего на территории Липецка определены70 мест, запрещенных для купания: пруды, озёра, водохранилище, необорудованные для массового отдыха пляжи по берегам реки Воронеж в районах Ниженки, Коровино, Заречья, Сокола, Ссёлок и Жёлтых Песков. Именно на стихийных пляжах, где не предусмотрено дежурство спасателей, происходит большинство несчастных случаев.- Об официальном открытии купального сезона с 1 июня пока говорить преждевременно, - высказались в мэрии Липецка, - Оно зависит от заключения специалистов Роспотребнадзора, которые накануне исследуют качество воды в районе официальных пляжей.1031 семья оплатила первоначальный ипотечный взнос и погасила основной долг по кредитам. 295 заявителей вложили средства в приобретение жилого помещения по договору купли-продажи, еще 106 ячеек общества — на строительство или реконструкцию жилья и долевое участие. Областной Социальный фонд РФ перечислил на счета застройщиков, кредитных учреждений, жилищных кооперативов и физлиц больше 860 миллионов рублей, сообщили в правительстве Липецкой области.20 мая отмечают Всемирный день травматолога. В Липецке работают десятки людей этой профессии.В Липецке работают три городских травмпункта: в «Липецкой городской больнице скорой медицинской помощи № 1» на Космонавтов, 39; «Свободном соколе» на Ушинского, 10; «Липецк-Меде» на Коммунистической, 24. А пациентов до 15 лет принимают в Областной детской больнице на Московской, 6а.Каждый восьмой родитель в Липецке недоволен тем, где и кем работает его ребенок. Выяснили в ходе опроса сотрудники сервиса SuperJob.63% родителей довольно местом работы своих взрослых детей. Каждый пятый отметил, что ребенок достойно зарабатывает. Для 21% опрошенных важнее всего, что работа ребенку нравится. В топ-3 критериев, по которым отцы и матери признают работодателей детей хорошими, также входит стабильность компании (18%). Родители довольны, когда у ребенка есть перспективы карьерного роста и профессионального развития (14%), когда он реализует свой потенциал (7%), когда его уважает руководство, коллеги и клиенты (5%). 10% опрошенных наибольшую радость приносит тот факт, что ребенок стал самостоятельным и не нуждается в финансовой поддержке.