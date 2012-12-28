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В России
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28 минут назад
В Госдуму внесен закон о праве приставов носить оружие
Действующие нормы позволяют применять физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие только судебным приставам по обеспечению установленного порядка деятельности судов.
"Сотрудники органов принудительного исполнения имеют право на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в случаях и порядке, предусмотренных федеральными конституционными законами, настоящим Федеральным законом ("Об органах принудительного исполнения РФ") и другими федеральными законами", - следует из текста законопроекта.
Поправки предлагается внести в закон "Об органах принудительного исполнения РФ". Действующие нормы позволяют применять физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие только судебным приставам по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Такие приставы должны проходить спецподготовку, военно-врачебную экспертизу, а также периодическую проверку, - передает ТАСС.
Законопроект устанавливает, что все сотрудники органов принудительного исполнения могут использовать физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие в ряде установленных законом случаев. При этом все они будут обязаны проходить спецподготовку и периодическую (не реже раза в год) проверку на пригодность к таким действиям.
Согласно проекту, все судебные приставы должны будут предупредить о намерении применить силу или использовать спецсредства и оружие, а затем предоставить гражданам достаточно времени для выполнения требований, если промедление не создает опасности для жизни и здоровья. При этом применение силы, спецсредств и оружия должно быть соразмерно характеру и степени опасности правонарушения и силе оказываемого противодействия. Приставы также будут обязаны обеспечить оказание первой помощи лицам, получившим телесные повреждения, и принять меры по предоставлению им медицинской помощи "в возможно короткий срок".
Законопроект устанавливает, что сотрудники органов принудительного исполнения могут применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, для пресечения преступлений и административных правонарушений, а также для задержания лиц, "если несиловые способы не обеспечивают исполнения возложенных на органы принудительного исполнения обязанностей".
В законе предлагается прописать, что в качестве спецсредств судебные приставы могут использовать резиновые палки, наручники, а также аэрозольные устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, и электрошоковые устройства. Такие средства могут быть использованы для отражения нападения на судей, участников судебного процесса, свидетелей и граждан, а также на должностных лиц органов принудительного исполнения. Кроме того, спецсредства разрешается использовать для пресечения сопротивления, оказываемого судебному приставу, или нападения на него, и для задержания лица, совершающего преступление против жизни, здоровья или собственности.
Спецсредства также разрешается применять в случае необходимости принудительного доставления лица в суд, доставления в органы внутренних дел задержанных или препровождения иностранцев и лиц без гражданства, подлежащих принудительному выдворению из РФ, в спецучреждения при наличии оснований полагать, что они могут сбежать.
При этом спецсредства запрещается применять в отношении лиц, совершивших незаконные действия ненасильственного характера, а также "женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних, <…>, за исключением случаев оказания ими вооруженного сопротивления, совершения нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан или сотрудников органов принудительного исполнения". Кроме того, в законе прописывается, что при применении приставами резиновых палок "не допускается нанесение человеку ударов по голове, шее, ключичной области, животу, половым органам, в область проекции сердца".
Законопроект устанавливает, что все судебные приставы могут применять огнестрельное оружие для защиты судей, участников судебного процесса, свидетелей, граждан, а также сотрудников органов принудительного исполнения от посягательства, "если это посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни или здоровья". Оружие также разрешается использовать всем приставам для пресечения побега из-под стражи, попыток насильственного освобождения находящихся под стражей, попыток завладения оружием и для отражения группового или вооруженного нападения на суд, судебные помещения и на здания органов принудительного исполнения. Судебные приставы также смогут применять огнестрельное оружие для задержания лица, застигнутого при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления и пытающегося скрыться, если по-другому его задержать невозможно.
На всех приставов распространяется действующая норма о том, что до применения огнестрельного оружия на поражение оно может быть использовано для предупредительного выстрела. При этом закон дополняется нормой о запрете применять огнестрельное оружие на поражение в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних "за исключением случаев оказания указанными лицами вооруженного сопротивления, совершения группового или вооруженного нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан и (или) сотрудников органов принудительного исполнения". Уточняется, что вооруженными считаются сопротивление и нападение, совершаемые с оружием любого вида или предметов, "конструктивно схожих с настоящим оружием или внешне неотличимых от него, либо предметов, веществ и механизмов, при помощи которых могут быть причинены тяжкий вред здоровью или смерть".
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