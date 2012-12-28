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В России
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47 минут назад
В Курской области при обстреле погиб мирный житель
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что при обстреле со стороны ВСУ села Коровяковка Глушковского района погиб один человек.
По его словам, в результате одиннадцати прилетов были повреждены 5 домовладений, магазин и личный автомобиль. Также перебита газовая труба, нарушено электроснабжение, в селе частично нет света. Аварийные бригады начнут восстановление, как только позволит обстановка, - заявил глава региона.
Старовойт выразил соболезнования родным и близким погибшего и обещал оказать собственникам помощь в ремонте поврежденного имущества.
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