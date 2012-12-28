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В России
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47 минут назад

В Курской области при обстреле погиб мирный житель

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что при обстреле со стороны ВСУ села Коровяковка Глушковского района погиб один человек.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Телеграм-канале, что при обстреле села Коровяковка Глушковского района погиб местный житель.

По его словам, в результате одиннадцати прилетов были повреждены 5 домовладений, магазин и личный автомобиль. Также перебита газовая труба, нарушено электроснабжение, в селе частично нет света. Аварийные бригады начнут восстановление, как только позволит обстановка, - заявил глава региона.

Старовойт выразил соболезнования родным и близким погибшего и обещал оказать собственникам помощь в ремонте поврежденного имущества.
Курск
обстрел
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