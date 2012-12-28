Столкновение двух иномарок у Петровского моста практически блокировало движение в центре Липецка
В России
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сегодня, 17:17
В топ самых популярных паролей в РФ впервые вошли «12345zz» и «подружка»
Самыми распространенными кириллическими комбинациями символов в 2023 году оказались «йцукен», «подружка», «пароль», «12345Е», «ЙЦУКЕН123». Причем «подружка» до этого в рейтинге не фигурировала. В топ-10 также вошли «привет», «123йцу», «марина», «йцукен12345» и «йцукенгшщз».
Быстрое развитие технологий, в том числе квантовых, позволяет за минуту взламывать пароли меньше 10 символов, состоящие только из строчных букв, а сочетания из цифр — еще быстрее, уточнили в МТС Банке.
Проблема в том, что пользователи зачастую не разделяют ресурсы на важные и не очень, отметил генеральный директор SafeTech Lab Александр Санин. Люди, как правило, использует два-три стандартных пароля для всех своих сервисов. После взлома одного — доступ открывается сразу к нескольким, пояснил эксперт.
Похищенные данные используют социальные инженеры. Также они могут применяться для создания дипфейков. На базе фотографий с помощью искусственного интеллекта действительно можно сделать реалистичное видео, подтвердил Александр Санин. При помощи этой комбинации злоумышленники пытаются обмануть те или иные сервисы, выдавая себя за пользователя.
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