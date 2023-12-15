Общество
54 минуты назад
Липецк едет, но еле-еле. Автобусы — не по расписанию, на остановках полно людей
7 2311
На помощь городу пришли областные спасатели.
Сегодня утром Липецк едва не оказался в снежной ловушке, несмотря на то, что всю ночь главные улицы чистила техника. Муниципальных машин было 60, привлеченной техники — 77.
— Чтобы пробить хотя бы одну полосу для движения автобусов, мы переформатировали свою работу. Вместо 5-6 машин на расчистку основных улиц выехали по две коммунальные машины. Каждые два-три часа они разметали снег, рассыпали пескосоляную смесь. Особенное внимание уделяли подъемам и спускам. Это был наш приоритет на эту ночь. Но и при таких обстоятельствах мы едва не потеряли улицы Меркулова и Свиридова из-за того, что на дорогах парковали автомобили, — сообщил GOROD48 начальник МБУ «Управление благоустройства Липецка» Дмитрий Пушилин.
ранее утро на улице Свиридова
С раннего утра 120 муниципальных дворников и еще до 60-ти наемных пытались расчистить пешеходные переходы и остановки. Где-то это получилось, а где-то — нет. Целая бригада наемных рабочих не попала в Липецк из села Новопавловка — с автобусом, который поехал за людьми, в МБУ потеряли связь. Вчера и с раннего утра сегодня руководство МБУ «Управление благоустройства Липецка» обзванивает частный бизнес и ищет тех, кто мог бы за деньги помочь убирать снег.
На помощь городским коммунальщикам пришел частный бизнес: энергетики, строительно-дорожные организации, строительные компании. Работали водители МУП «Зеленхоз». Самую же большую помощь оказало УГПСС Липецкой области. 10 водителей пожарных машин прибыли в МБУ , где им передали муниципальную снегоуборочную технику. Небольшие бригады спасателей разобрали между собой десятки адресов: остановки, тротуары, пешеходные переход, социальные объекты и в 8 утра должны выйти на работу. 250 сотрудников ведомства будут махать лопатами на улицах Сырского Рудника — Ангарской, Минской, Ударников, Юношеской, на улице 50 лет НЛМК и на проспекте Победы, в новых микрорайонах — на Кривенкова, Стаханова, Свиридова.
… Автобус 330-го маршрута уже на четвертой остановке от конечной, на улице Свиридова, был полным под завязку. Но водитель все же не пропускал остановки, как бы не возмущались пассажиры. В переполненном салоне тут же нашлись те, кто командовал: открывать или не открывать средние двери, выходить и выпускать тех, кто не мог пробиться к выходу… С остановок, мимо которых мы ехали, на нас завистливо смотрели мерзнущие горожане.
даже на обычно благополучном во время снегопадов проспекте Победы на остановках было полно людей
На каждой остановке по нашему пути стояли десятки озлобленных людей. Но 330-й еще хоть ехал. А в некоторых районах города наступил транспортный коллапс. Причина — припаркованные на дорогах фуры и легковые автомобили.
— Это наш крик души! — говорит председатель дептранса мэрии Анатолий Чекрыжов. — На улице Ковалева в глухой пробке стоят четыре автобуса 11 маршрута и пять 315-го! Заторы на улице Опытной и на Лебедянском шоссе привели к тому, что там застряли автобусы. На Опытную станцию мы дополнительно организуем дополнительный автобус , который будет довозить людей до кольца Тракторного. В «Елецком» автобусам невозможно развернуться на конечной остановке по той же причине. Автобус 325-го маршрута час задом пытался выехать из такой западни. На улицах Меркулова и Стаханова машины вдоль дороги стоят в два ряда! Водители автобусов вынуждено не доезжают до конечных, разворачиваются на ближайших к ним кольцах и полукольцах.
С 8 утра на расчистку снега вышли студенты вузов и даже школьники, которые уберут территории своих учреждений. В 12 часов к ним присоединятся работники всех подведомственных учреждений департаментов культуры, физкультуры и спорта. Они будут пробивать тропинки от ДК, учреждений допобразования, спортшкол к ближайшим остановкам.
— Чтобы пробить хотя бы одну полосу для движения автобусов, мы переформатировали свою работу. Вместо 5-6 машин на расчистку основных улиц выехали по две коммунальные машины. Каждые два-три часа они разметали снег, рассыпали пескосоляную смесь. Особенное внимание уделяли подъемам и спускам. Это был наш приоритет на эту ночь. Но и при таких обстоятельствах мы едва не потеряли улицы Меркулова и Свиридова из-за того, что на дорогах парковали автомобили, — сообщил GOROD48 начальник МБУ «Управление благоустройства Липецка» Дмитрий Пушилин.
ранее утро на улице Свиридова
С раннего утра 120 муниципальных дворников и еще до 60-ти наемных пытались расчистить пешеходные переходы и остановки. Где-то это получилось, а где-то — нет. Целая бригада наемных рабочих не попала в Липецк из села Новопавловка — с автобусом, который поехал за людьми, в МБУ потеряли связь. Вчера и с раннего утра сегодня руководство МБУ «Управление благоустройства Липецка» обзванивает частный бизнес и ищет тех, кто мог бы за деньги помочь убирать снег.
На помощь городским коммунальщикам пришел частный бизнес: энергетики, строительно-дорожные организации, строительные компании. Работали водители МУП «Зеленхоз». Самую же большую помощь оказало УГПСС Липецкой области. 10 водителей пожарных машин прибыли в МБУ , где им передали муниципальную снегоуборочную технику. Небольшие бригады спасателей разобрали между собой десятки адресов: остановки, тротуары, пешеходные переход, социальные объекты и в 8 утра должны выйти на работу. 250 сотрудников ведомства будут махать лопатами на улицах Сырского Рудника — Ангарской, Минской, Ударников, Юношеской, на улице 50 лет НЛМК и на проспекте Победы, в новых микрорайонах — на Кривенкова, Стаханова, Свиридова.
… Автобус 330-го маршрута уже на четвертой остановке от конечной, на улице Свиридова, был полным под завязку. Но водитель все же не пропускал остановки, как бы не возмущались пассажиры. В переполненном салоне тут же нашлись те, кто командовал: открывать или не открывать средние двери, выходить и выпускать тех, кто не мог пробиться к выходу… С остановок, мимо которых мы ехали, на нас завистливо смотрели мерзнущие горожане.
даже на обычно благополучном во время снегопадов проспекте Победы на остановках было полно людей
На каждой остановке по нашему пути стояли десятки озлобленных людей. Но 330-й еще хоть ехал. А в некоторых районах города наступил транспортный коллапс. Причина — припаркованные на дорогах фуры и легковые автомобили.
— Это наш крик души! — говорит председатель дептранса мэрии Анатолий Чекрыжов. — На улице Ковалева в глухой пробке стоят четыре автобуса 11 маршрута и пять 315-го! Заторы на улице Опытной и на Лебедянском шоссе привели к тому, что там застряли автобусы. На Опытную станцию мы дополнительно организуем дополнительный автобус , который будет довозить людей до кольца Тракторного. В «Елецком» автобусам невозможно развернуться на конечной остановке по той же причине. Автобус 325-го маршрута час задом пытался выехать из такой западни. На улицах Меркулова и Стаханова машины вдоль дороги стоят в два ряда! Водители автобусов вынуждено не доезжают до конечных, разворачиваются на ближайших к ним кольцах и полукольцах.
С 8 утра на расчистку снега вышли студенты вузов и даже школьники, которые уберут территории своих учреждений. В 12 часов к ним присоединятся работники всех подведомственных учреждений департаментов культуры, физкультуры и спорта. Они будут пробивать тропинки от ДК, учреждений допобразования, спортшкол к ближайшим остановкам.
7 2311
23й мкрн
Елена
гость
Гость.
местный жель
Анастасия
Саня