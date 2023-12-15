Общество

54 минуты назад

Липецк едет, но еле-еле. Автобусы — не по расписанию, на остановках полно людей

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#снегопад #дороги #транспорт
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На помощь городу пришли областные спасатели.

Сегодня утром Липецк едва не оказался в снежной ловушке, несмотря на то, что всю ночь главные улицы чистила техника. Муниципальных машин было 60, привлеченной техники — 77.

— Чтобы пробить хотя бы одну полосу для движения автобусов, мы переформатировали свою работу. Вместо 5-6 машин на расчистку основных улиц выехали по две коммунальные машины. Каждые два-три часа они разметали снег, рассыпали пескосоляную смесь. Особенное внимание уделяли подъемам и спускам. Это был наш приоритет на эту ночь. Но и при таких обстоятельствах мы едва не потеряли улицы Меркулова и Свиридова из-за того, что на дорогах парковали автомобили, — сообщил GOROD48 начальник МБУ «Управление благоустройства Липецка» Дмитрий Пушилин.

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ранее утро на улице Свиридова

С раннего утра 120 муниципальных дворников и еще до 60-ти наемных пытались расчистить пешеходные переходы и остановки. Где-то это получилось, а где-то — нет. Целая бригада наемных рабочих не попала в Липецк из села Новопавловка — с автобусом, который поехал за людьми, в МБУ потеряли связь. Вчера и с раннего утра сегодня руководство МБУ «Управление благоустройства Липецка» обзванивает частный бизнес и  ищет тех, кто мог бы за деньги помочь убирать снег.     

На помощь городским коммунальщикам пришел частный бизнес: энергетики, строительно-дорожные организации, строительные компании. Работали водители МУП «Зеленхоз». Самую же большую помощь оказало УГПСС Липецкой области. 10 водителей пожарных машин прибыли в МБУ , где им передали муниципальную снегоуборочную технику. Небольшие бригады спасателей разобрали между собой десятки адресов: остановки, тротуары, пешеходные переход, социальные объекты и в 8 утра должны выйти на работу. 250 сотрудников ведомства будут махать лопатами на улицах Сырского Рудника — Ангарской, Минской, Ударников, Юношеской, на улице 50 лет НЛМК и на проспекте Победы, в новых микрорайонах — на Кривенкова, Стаханова, Свиридова.

… Автобус 330-го маршрута уже на четвертой остановке от конечной, на улице Свиридова, был полным под завязку. Но водитель все же не пропускал остановки, как бы не возмущались пассажиры. В переполненном салоне тут же нашлись те, кто командовал: открывать или не открывать средние двери, выходить и выпускать тех, кто не мог пробиться к выходу… С остановок, мимо которых мы ехали, на нас завистливо смотрели мерзнущие горожане.

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даже на обычно благополучном во время снегопадов проспекте Победы на остановках было полно людей 

На каждой остановке по нашему пути стояли десятки озлобленных людей. Но 330-й еще хоть ехал. А в некоторых районах города наступил транспортный коллапс. Причина — припаркованные на дорогах фуры и легковые автомобили.

— Это наш крик души! — говорит председатель дептранса мэрии Анатолий Чекрыжов. — На улице Ковалева в глухой пробке стоят четыре автобуса 11 маршрута и пять 315-го! Заторы на улице Опытной и на Лебедянском шоссе привели к тому, что там застряли автобусы. На Опытную станцию мы дополнительно организуем дополнительный автобус , который будет довозить людей до кольца Тракторного. В «Елецком» автобусам невозможно развернуться на конечной остановке по той же причине. Автобус 325-го маршрута час задом пытался выехать из такой западни. На улицах Меркулова и Стаханова машины вдоль дороги стоят в два ряда! Водители автобусов вынуждено не доезжают до конечных, разворачиваются на ближайших к ним кольцах и полукольцах. 


С 8 утра на расчистку снега вышли студенты вузов и даже школьники, которые уберут территории своих учреждений. В 12 часов к ним присоединятся работники всех подведомственных учреждений департаментов культуры, физкультуры и спорта. Они будут пробивать тропинки от ДК, учреждений допобразования, спортшкол к ближайшим остановкам.
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#снегопад #дороги #транспорт
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Комментарии (8)

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Как гость
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23й мкрн

7 минут назад
А почему же не написали по какой причине стоят машины на улицах??? Может потому что ни в один двор заехать не получается?????????????
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Елена

13 минут назад
Водители общественного транспорта, водители машин экстренных и спасательных служб брошены один на один со стехией. Все растает, все забудется... Не справились власти со снегопадом, не смогли. Карманы заездные почему не чищены??? Почему в пять утра автобус едет не по улице, а по нетронутой целине. Почему водитель автобуса в пять утра пришел на работу, а коммунальные службы - нет?
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гость

14 минут назад
припаркованные вдоль дорог фуры доставляют неудобства даже в теплое время, тем более в такую непогоду
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Гость.

25 минут назад
Зато у нас умные остановки есть. Но теплыж не одной.
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местный жель

28 минут назад
Городские власти и коммунальщики Липецка не справлсь сосвоей работой, в Москве нет такой проблемы, там все четко настроено. Жаль что в Лпецке управленцы слабее чем в нашей столице.
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Анастасия

32 минуты назад
Про Университетский тишина почему то?!
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Саня

38 минут назад
Отличное утро,снежок идёт! Всем кайфового настроения!
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