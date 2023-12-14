Общество

36 минут назад

Из-за невозможности проезда во дворы липчане массово паркуются на обочинах дорог

15 873
#дороги #снег #управляющая компания
Из-за невозможности проезда во дворы липчане массово паркуются на обочинах дорог

Трехполосные дороги стали однополосными, а техника не может вывезти снег с улиц.

Крайние полосы дорог общего пользования в Липецке, особенно в новых микрорайонах, стали зоной сплошной парковки. Из-за этого даже дорога в три полосы в одном направлении, как, например, на улице Стаханова, стала однополосной: в крайнем правом ряду коммунальная техника «запарковала» снежный отвал, второй ряд стал местом стоянки легковых и грузовых машин, а для проезда остался третий, по которому с черепашьей скоростью двигается транспорт. Водителей припаркованных на дорогах машин не страшат даже красные кресты — знаки 3.27, запрещающие остановку на ряде улиц в юго-западном жилом массиве Липецка.

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Такая ситуация спровоцирована двумя причинами: неубранными УК от снега дворами и не прочищенными коммунальным дорожным предприятием внутриквартальными проездами.

По данным департамента развития территории мэрии, в пятерку антилидеров по уборке дворов вошли УК «АДС», «Маяк», «ЖКХ-Центр», «Комфорт-Л» и «Малахит». Но но везде, кстати, беда-беда. В городских управах считают, что достойно в борьбе со стихией себя показали УК «Дом наших друзей», «КиТ», «Парус», «Глобус» и «Забота» — работу двух последних компаний вчера проверяла глава города Евгения Уваркина.

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— К сожалению, многие владельцы автомобилей не реагируют на призывы УК убирать из дворов свои машины. Из-за этого во дворы не могут заехать трактора, чтобы убрать снег с проездов. Мы просим горожан откликаться на такие призывы, давать возможность управляющим компаниям убирать снег, — сказали в департаменте развития территории.

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из-за невозможности въехать-выехать из дворов территория рынка стала местом массовой парковки жителей нескольких микрорайонов на юго-западе Липецка    

В Липецке — 600 километров дорог. Говоря об их уборке прошедшей ночью, вице-мэр Николай Дергунов говорит, что к утру они стали чище. С утра на улицах работает 102 единицы техники с учетом привлеченной со стороны. На дороги и тротуары вносится пескосолевая смесь, особенное внимание уделяется спускам и подъемам, поэтому техника работает в Диком и Коровино. Чистят дороги в частном секторе, в том числе в Желтых Пескам и Сселках.

— Самыми проблемными для уборки и вывоза снега с дорог стали новые микрорайоны. Припаркованный на дорогах транспорт создает порой непреодолимые препятствия для коммунальной техники. Также сложно обстоят дела с прочисткой внутриквартальных проездов, где уже не обойтись трактором. Туда мы направляем погрузчики с большими ковшами, по возможности стараемся вывозить снег самых проблемных участков, — говорит Николай Дергунов.

Сегодняшний день должен стать «чистым четвергом». Задача максимум — убрать с улиц как можно больше снега, ведь уже в 21:00 синоптики прогнозируют новый снегопад, не менее обильный, чем в субботу и в понедельник.

P.S. Идею не убирать снег с внутриквартальных проездов, а укатывать их катками, в мэрии считают подходящей только для Севера и Сибири, где редки оттепели.

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15 873
#дороги #снег #управляющая компания

Комментарии (16)

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Танюшка

3 минуты назад
Когда почистят ул. Шевченко, Вавилова, Новокарьерную, проезд Шишкина. Власть в городе у нас есть. Или только по выставкам ездить и в конференциях участвовать…
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Гость

5 минут назад
"С утра на улицах работает 102 единицы техники с учетом привлеченной со стороны" и все возле администрации Проверила она две УК, ха, по другим районам пройтись тоже не мешало бы
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ищущий истину

7 минут назад
Коллапс !
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КРИК В ПУСТОТУ

9 минут назад
что говорить о нечищенных дворах и проездпх? Улицы не чищены, снег не вывезен, его счищать уже некуда. На новолипецке вывезли снег пр. Мира, 13. За день. Сегодня возле 11 дома. Давать советы дворников иметь на каждый дом - дико и глупо. Дворник с одного дома будет лопатой махать на дороге? По хорошему: это мой дворник, Я ЕМУ ЗАРПЛАТУ ПЛАЧУ СО СВЕЙ ЗАРПЛАТЫ, ОБГЛОДАННОЙ НАЛОГАМИ НА СОДЕРЖАНИЕ В ТОМ ЧИСЛЕ И ГОРОДА, И ОН ПУСТЬ МОЙ ДВОР ЧИСТИТ.
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Гость

9 минут назад
Давно пора ввести закон, сначала заимей гараж, потом покупай авто!!!
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Вася

11 минут назад
Бестолковость чиновников и привела к такому положению. Готовились, готовились к обильным снегопадам, но видимо только на словах.
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Евгений

11 минут назад
Вот жутко интересно какой частный сектор они там чистят, кроме Дикого и Коровино, если на опытной пройти нельзя, про остановки автобуса, так вообще молчу))) что они там и куда посыпают?)))
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23й мкрн

11 минут назад
В 23 микрорайоне снег не убирали от слова совсем!!! Ни разу с начала зимы не чистили проезды между домами-огромная колея, Управление благоустройства посылает к Смотрителю, те говорят не их вопрос-звоните в Управление благоустройства. И так по кругу! Половина микрорайона просто заблокирована-ни заехать ни выехать ни на чем не возможно!!! Телефоны для жалоб на отсутствие уборки снега есть, только толку от этого нет! Куда жаловаться на бездействие телефонов для жалоб????
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александр

13 минут назад
А Сырский Рудник свободен от парковок,но проезды не чищены, Крыльца то же Циничный директор укашки по умолчанию.На руднике тишина,и только редкий прохожий лезет по сугробам за * .
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Свершилось

15 минут назад
Дворы без машин !
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