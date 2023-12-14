Общество
36 минут назад
Из-за невозможности проезда во дворы липчане массово паркуются на обочинах дорог
Трехполосные дороги стали однополосными, а техника не может вывезти снег с улиц.
Крайние полосы дорог общего пользования в Липецке, особенно в новых микрорайонах, стали зоной сплошной парковки. Из-за этого даже дорога в три полосы в одном направлении, как, например, на улице Стаханова, стала однополосной: в крайнем правом ряду коммунальная техника «запарковала» снежный отвал, второй ряд стал местом стоянки легковых и грузовых машин, а для проезда остался третий, по которому с черепашьей скоростью двигается транспорт. Водителей припаркованных на дорогах машин не страшат даже красные кресты — знаки 3.27, запрещающие остановку на ряде улиц в юго-западном жилом массиве Липецка.
Такая ситуация спровоцирована двумя причинами: неубранными УК от снега дворами и не прочищенными коммунальным дорожным предприятием внутриквартальными проездами.
По данным департамента развития территории мэрии, в пятерку антилидеров по уборке дворов вошли УК «АДС», «Маяк», «ЖКХ-Центр», «Комфорт-Л» и «Малахит». Но но везде, кстати, беда-беда. В городских управах считают, что достойно в борьбе со стихией себя показали УК «Дом наших друзей», «КиТ», «Парус», «Глобус» и «Забота» — работу двух последних компаний вчера проверяла глава города Евгения Уваркина.
— К сожалению, многие владельцы автомобилей не реагируют на призывы УК убирать из дворов свои машины. Из-за этого во дворы не могут заехать трактора, чтобы убрать снег с проездов. Мы просим горожан откликаться на такие призывы, давать возможность управляющим компаниям убирать снег, — сказали в департаменте развития территории.
из-за невозможности въехать-выехать из дворов территория рынка стала местом массовой парковки жителей нескольких микрорайонов на юго-западе Липецка
В Липецке — 600 километров дорог. Говоря об их уборке прошедшей ночью, вице-мэр Николай Дергунов говорит, что к утру они стали чище. С утра на улицах работает 102 единицы техники с учетом привлеченной со стороны. На дороги и тротуары вносится пескосолевая смесь, особенное внимание уделяется спускам и подъемам, поэтому техника работает в Диком и Коровино. Чистят дороги в частном секторе, в том числе в Желтых Пескам и Сселках.
— Самыми проблемными для уборки и вывоза снега с дорог стали новые микрорайоны. Припаркованный на дорогах транспорт создает порой непреодолимые препятствия для коммунальной техники. Также сложно обстоят дела с прочисткой внутриквартальных проездов, где уже не обойтись трактором. Туда мы направляем погрузчики с большими ковшами, по возможности стараемся вывозить снег самых проблемных участков, — говорит Николай Дергунов.
Сегодняшний день должен стать «чистым четвергом». Задача максимум — убрать с улиц как можно больше снега, ведь уже в 21:00 синоптики прогнозируют новый снегопад, не менее обильный, чем в субботу и в понедельник.
P.S. Идею не убирать снег с внутриквартальных проездов, а укатывать их катками, в мэрии считают подходящей только для Севера и Сибири, где редки оттепели.
Такая ситуация спровоцирована двумя причинами: неубранными УК от снега дворами и не прочищенными коммунальным дорожным предприятием внутриквартальными проездами.
По данным департамента развития территории мэрии, в пятерку антилидеров по уборке дворов вошли УК «АДС», «Маяк», «ЖКХ-Центр», «Комфорт-Л» и «Малахит». Но но везде, кстати, беда-беда. В городских управах считают, что достойно в борьбе со стихией себя показали УК «Дом наших друзей», «КиТ», «Парус», «Глобус» и «Забота» — работу двух последних компаний вчера проверяла глава города Евгения Уваркина.
— К сожалению, многие владельцы автомобилей не реагируют на призывы УК убирать из дворов свои машины. Из-за этого во дворы не могут заехать трактора, чтобы убрать снег с проездов. Мы просим горожан откликаться на такие призывы, давать возможность управляющим компаниям убирать снег, — сказали в департаменте развития территории.
из-за невозможности въехать-выехать из дворов территория рынка стала местом массовой парковки жителей нескольких микрорайонов на юго-западе Липецка
В Липецке — 600 километров дорог. Говоря об их уборке прошедшей ночью, вице-мэр Николай Дергунов говорит, что к утру они стали чище. С утра на улицах работает 102 единицы техники с учетом привлеченной со стороны. На дороги и тротуары вносится пескосолевая смесь, особенное внимание уделяется спускам и подъемам, поэтому техника работает в Диком и Коровино. Чистят дороги в частном секторе, в том числе в Желтых Пескам и Сселках.
— Самыми проблемными для уборки и вывоза снега с дорог стали новые микрорайоны. Припаркованный на дорогах транспорт создает порой непреодолимые препятствия для коммунальной техники. Также сложно обстоят дела с прочисткой внутриквартальных проездов, где уже не обойтись трактором. Туда мы направляем погрузчики с большими ковшами, по возможности стараемся вывозить снег самых проблемных участков, — говорит Николай Дергунов.
Сегодняшний день должен стать «чистым четвергом». Задача максимум — убрать с улиц как можно больше снега, ведь уже в 21:00 синоптики прогнозируют новый снегопад, не менее обильный, чем в субботу и в понедельник.
P.S. Идею не убирать снег с внутриквартальных проездов, а укатывать их катками, в мэрии считают подходящей только для Севера и Сибири, где редки оттепели.
Комментарии (16)
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Танюшка
Гость
ищущий истину
КРИК В ПУСТОТУ
Гость
Вася
Евгений
23й мкрн
александр
Свершилось