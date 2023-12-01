Медаль и сборная – липецкий дзюдоист одержал «победу столетия»

Александр Уваров и Михаил Рубченков из СШ№8 «Юность» вошли в сборную России.

В Туле на первенстве России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года Александр Уваров из спортивной школы №8 «Юность» завоевал «бронзовую» медаль. На пути к пьедесталу в самой легкой весовой категории у юношей – 55 кг 17-летнему дзюдоисту пришлось выдержать 7 схваток, шесть из которых он завершил в свою пользу.

Сначала липчанин убрал со своего пути Алима Байрамкулова из Карбардино-Балкарии, выиграв с помощью оценки «ваза-ари» («полу-победа», японск.). Затем Уваров одержал свою самую быструю победу на тульском татами – всего за 17 секунд над Давидом Исраеляном из Саратова,применив болевой приём. А вот следующая схватка со Станиславом Сардаряном из Ставрополя побила все рекорды по длительности. Борцы никак не могли выявить победителя на протяжении 11 минут и 14 секунд, а все решило третье предупреждение у южанина.

Тяжелая победа забрала немало сил у нашего спортсмена. И в следующей схватке он и потерпел единственное поражение – от Магомеда Алгатова из Ингушетии, после чего переместился в так называемую нижнюю сетку, где боролся уже без права на ошибку за «бронзу».

В поединке а Алексеем Ридным из Красноярска пришлось проявить волю к победе: соперник выигрывал «ваза-ари», судьи трижды !) не оценивали броски Уварова, но в итоге он всё равно выиграл досрочно удушающим приёмом на 4-й минуте поединка. Далее были победы над Кас-Демиром Суге-Маадыром, представлявшим Москву и Исламом Шигаповым из Татарстана, которые и открыли дорогу на пьедестал почёта.

Победителем стал Турпал Хабибулаев из Чеченской республики, который в финале взял верх над «серебряным» медалистом Назаром Морозовым из Краснодарского края. Третьи места у Уварова и его обидчика Агалатова.

Достижение липчанина – по-настоящему историческое. За весь российский период около десяти дзюдоистов из Липецка становились призёрами чемпионатов России среди юношей, юниоров и молодёжи. А в истории спортивной школы №8 таких было совсем немного: братья Геннадий и Сергей Чернухины открыли счёт медалям в начале 1990-х, в 1999 году на пьедестал попал Насир Насиров, а чуть позже – его брат Руслан. Получается, что достижение Уварова – главное в его школе в XXI веке.

В этой же категории до 55 кг 5-е место занял ещё один воспитанник «Юности» 18-летний Михаил Рубченков. Он выиграл 4 схватки и 2 проиграл – в том числе за «бронзу» всё тому же Агалатову.

Александр и Михаил попали в сборную России – в истории «сборников» из Липецка тоже было немного.

Уваров (слева) и Рубченков



Подготовили медалистов директор школы и тренер Вячеслав Лупоносов, Станислав Алексеев и Андрей Валихов.

Остаётся добавить, что на «Тула-Арене» соревновались 623 лучших молодых дзюдоиста страны из всех федеральных округов.





