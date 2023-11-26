В Липецке опять внеплановое отключение воды

Слесари РВК срочно ремонтируют сети.

Жители 11 улиц Липецка проведут воскресный вечер без холодной воды. В РВК «Липецк» объяснили экстренное отключение необходимостью проведения ремонтных работ.

Не повезло обитателям частного сектора на улицах Городовикова, Жактовской, Минской, Паровозной, Поселковой, Прудной, Рябиновой, Смирнова, Солнечной, Ударников, переулка Узорного.

Вернуть людям воду обещают после ремонта, а для вечернего общения оставили номера телефонов *6048, (4742) 236-048. Туда можно звонить, например, для заявок на подвоз воды – если ответят.

Когда подачу воды возобновят, она ещё некоторое время может быть мутной.